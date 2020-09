American Independent Film Festival, la a 4-a ediție. Programul complet și invitații surpriză

American Independent Film Festival se desfășoară la București, în perioada 14-20 septembrie. A 4-a ediție a evenimentului se anunță bogată în premiere absolute pe marele ecran în România. Iată programul complet!

Românii iubesc producțiile de sute de milioane de dolari ale marilor studiouri de cinema americane, însă cunosc prea puține despre creațiile americane independente. American Independent Film Festival (AIFF) le oferă ocazia de a vedea o serie de filme extrem de creative, premiate la festivaluri internaționale precum Sundance, Telluride și Toronto. Mai întâi să vedem UNDE, CE și CUM?

UNDE se întâmplă AIFF

Toate proiecțiile din acest an ale AIFF se vor desfășura în aer liber: Cinema Muzeul Țăranului în aer liber, Deschis Gastrobar, Curtea de Onoare a Muzeului Național de Artă al României, Mercato Kultur, Cinema drive-in Militari Shopping și Event Park Snagov.

Biletele pentru proiecțiile de la Muzeul Național de Artă al României – Curtea de Onoare, Cinema Muzeul Țăranului în aer liber și Mercato Kultur sunt disponibile online pe Eventbook.ro. Asociația Cinemascop donează toate încasările care îi revin din biletele vândute pentru filmele din aceste locații, către programele de lectură pentru copii defavorizaţi organizate de Asociaţia OvidiuRO.

Detalii despre accesul la proiecțiile de la Cinema drive-in Militari Shopping, Deschis Gastrobar și Event Park Snagov, pot fi consultate pe https://filmedefestival.ro/american-independent-ff/bilete/ sau pe siturile locațiilor.

CE se întâmplă la AIFF (programul complet)

LUNI, 14 septembrie

Muzeul Național de Artă – Curtea de Onoare

20:00 – HONEY BOY, de Alma Har’el (2019, 94 min). Premiul Special al Juriului, Sundance 2019.

Cinema Muzeul Țăranului în aer liber

20:00 – WAVES, de Trey Edward Shults (2019, 135 min). Premieră, Telluride Film Festival 2019.

MARȚI, 15 septembrie

Muzeul Național de Artă – Curtea de Onoare

20:00 – SOUND OF METAL, de Darius Marder (2019, 130 min). Secțiunea Platform, Toronto Film Festival 2019.

Cinema Muzeul Țăranului în aer liber

20:00 – GIVE ME LIBERTY, de Kirill Mikhanovsky (2019, 110 min). Premieră, Telluride Film Festival 2019. Q&A via Skype cu regizorul.

MIERCURI, 16 septembrie

Muzeul Național de Artă – Curtea de Onoare

19:30 – ONLINE TALK: CINEMA AFTER THE PANDEMIC CU RYAN WERNER

20:00 – THE CLIMB, de Michael Angelo Covino (2019, 94 min). Un Certain Regard – Jury Coup de Coeur, Cannes 2019.

Cinema Muzeul Țăranului în aer liber

19:30 – THE AMERICAN SECTOR, de Courtney Stephens, Pacho Velez (2020, 67 min). Premieră, Berlinale 2019. Q&A via Skype cu regizorii.

22:30 – THE BIGGEST LITTLE FARM, de John Chester (2018, 91 min). Premiul Publicului, AFI Fest 2018. Toronto 2018.

Deschis Gastrobar

21:00 – MY SALINGER YEAR, de Philippe Falardeau (2020, 101 min). Film de deschidere, Berlinale 2020.

JOI, 17 septembrie

Muzeul Național de Artă – Curtea de Onoare

20:00 – MAINSTREAM, de Gia Coppola (2020, 94 min). Competiția Orizonturi, Venice Film Festival 2020.

Cinema Muzeul Țăranului în aer liber

20:00 – RESIDUE, de Merawi Gerima (2020, 90 min). Venice Days, Venice Film Festival 2020. Q&A via Skype cu regizorul

Mercato Kultur

20:30 – FIRST COW, de Kelly Reichardt (2019, 122 min). În competiție, Berlinale 2020.

Event Park Snagov

20:00 – WENDY, de Benh Zeitlin (2020, 111 min). Premieră, Sundance 2020.

VINERI, 18 septembrie

Muzeul Național de Artă – Curtea de Onoare

20:00 – WENDY, de Benh Zeitlin (2020, 111 min). Premieră, Sundance 2020. Q&A cu regizorul via Skype.

Cinema Drive-in Militari Shopping

21:00 – THE HATEFUL EIGHT, de Quentin Tarantino (2015, 168 min). Premiul Oscar pentru Cea mai bună coloană sonoră. Introducere de Irina Margareta Nistor.

SÂMBĂTĂ, 19 septembrie

Muzeul Național de Artă – Curtea de Onoare

20:00 – THE LAST VERMEER, de Dan Friedkin (2019, 117 min). Proiecție specială, Toronto FF 2019. Selecție, Telluride FF2019.

Cinema Muzeul Țăranului în aer liber

20:00 – BEASTS OF THE SOUTHERN WILD, de Benh Zeitlin (2012, 117 min). 4 nominalizări la Oscar. Marele Premiu al Juriului – Sundance 2012. Masterclass Benh Zeitlin via Zoom, transmis live

Cinema Drive-in Militari Shopping

21:00 – WENDY, de Benh Zeitlin (2020, 111 min). Premieră, Sundance 2020. Introducere de Irina Margareta Nistor.

DUMINICĂ, 20 septembrie

Muzeul Național de Artă – Curtea de Onoare

20:00 – MY SALINGER YEAR, de Philippe Falardeau (2020, 101 min). Film de deschidere, Berlinale 2020.

Cinema Muzeul Țăranului în aer liber

20:00 – FIRST COW, de Kelly Reichardt (2019, 122 min). În competiție, Berlinale 2020.

22:30 – LOST IN TRANSLATION, de Sofia Coppola (2003, 103 min). Premiul Oscar pentru Cel mai bun scenariu.

Cinema Drive-in Militari Shopping

21:00 – GOOD TIME, de Benny & Josh Safdie (2017, 102 min). În competiție, Cannes 2017. Introducere de Irina Margareta Nistor.

CUM se întâmplă la AIFF

La AIFF 2020, distanțarea fizică înseamnă apropiere de cinema și de dezbaterile pasionale pe care acesta le stârnește. Invitații ediției sunt regizorii Benh Zeitlin, Kirill Mikhanovski, Merawi Gerima, Courtney Stephens și Pacho Velez care vor susține sesiuni de întrebări și răspunsuri cu publicul via Skype.

Vor avea loc două evenimente online via Zoom: masterclass susținut de Benh Zeitlin și Cinema After the Pandemics, discuție profesională cu Ryan Werner, Senior Executive Cinetic Media. Participarea la acestea două este gratuită. Detalii despre înscrieri găsiți AICI.

