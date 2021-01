Andreea Esca, distribuită într-o piesă de teatru sonor difuzată pe YouTube

Fanii teatrului radiofonic și al artei teatrale în general vor fi plăcut surprinși de noua abordare a primului teatru sonor independent din România. Teatrul Improbabil își prezintă piesa „Happiness, loading. It might take a while” pe YouTube, iar din distribuție fac parte Alexandru Potocean, Istvan Teglas, Ada Galeș, Sabina Lazăr, Luca Rădulescu și Andreea Esca.

Happiness, loading. It might take a while este un spectacol despre fericire în rol de răzvrătire, 100% rostit și fără imagini. Adică, internauții vor putea auzi doar vocea actorilor, pe modelul teatrului radiofonic.

Citește și

Piesa va avea premiera la 24 ianuarie, de la ora 20:00, pe contul de YouTube a teatrului. Aici, spectacolul va fi disponibil 24 de ore.

„Ne aflăm într-o țară în care nimeni nu mai știe să fie fericit. Cu o mie de ani în urmă, toate exprimările bucuriei au fost ascunse și încuiate în Spațiul Interzis. Ce facem însă când cineva descoperă zâmbetul și ne arată viața așa cum ar putea ea să fie? Putem învăța să fim fericiți? Avem sau nu o datorie față de noi înșine să ne construim, cărămidă cu cărămidă, zâmbet cu zâmbet, fericirea?”, spun reprezentanții Teatrului Improbabil.

Regia spectacolului este semnată de Alin Neguțoiu, absolvent al secției de Regie a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”, și actual student la Masterul de Regie de Teatru Contemporan și Artă Performativă al Universității Naționale de Arte din Târgu Mureș, iar dramaturgia îi aparține Laurei Ivăncioiu, studentă în anul II la Masterul de Scriere Dramatică la U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale”. Universul sonor este creat de Alex Crăciun, iar muzica originală de Alexandru Condurat.

Vocile din Happiness, loading. It might take a while sunt Alexandru Potocean, Istvan Teglas, Ada Galeș, Sabina Lazăr, Luca Rădulescu. În propriile roluri: Andreea Esca, Adelin Petrișor, Vlad Petreanu și Tudor Mușat.

„Tot ce știu sigur e că spectacolul trebuie ascultat la căști. Și că actele de răzvrătire sunt necesare. Nu știu dacă putem fi fericiți sau dacă chiar există fericire sau dacă chiar trebuie să fim fericiți. Poate că e irelevant. Dar poate că există momente în viață când fericirea sau zâmbetul devin acte de răzvrătire. Deci poate devin necesare. Poate. Ce e sigur e că spectacolul trebuie ascultat la căști”, spune Alin Neguțoiu, regizorul spectacolului Happiness, loading. It might take a while.

Mai multe detalii despre spectacolele și echipa Teatrului Improbabil găsiți pe paginile de Facebook și de Instagram.

Vezi și VIDEO: Facem Level (Gen Session) – episodul 13 – IHATEPINK & Bobospider: Dead by Daylight dă naștere unor ucigași excentrici