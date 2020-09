Andreea Esca și Amalia Năstase se alătură unei campanii de luptă împotriva cancerului la femei

Andreea Esca și Amalia Nastase, îmbracate în roz, vor participa la un maraton de live-uri pe Facebook pe 26 septembrie, într-una din zilele cursei digitale Race for the Cure. Evenimentul are drept scop strângerea de fonduri pentru lupta împotriva cancerului la femei.

“În Romania anului 2020 mult prea multe femei mor din cauza cancerelor de sân, de col uterin, ovarian și pulmonar. Rata de supraviețuire pentru cancerul de sân în România este de 64%, în timp ce în Belgia este de 84%.Principalul motiv al acestei diferențe este depistarea târzie a bolii. Aceste statistici nedrepte pentru populația feminină din Romania pot fi remediate prin implementarea unui program național de screening pentru cancerul de sân, reluarea screeningului și a vaccinarii HPV pentru cancerul de col uterin, prin informarea eficientă și avizată a femeilor asupra beneficiilor prevenției și a depistării precoce a afecțiunilor.”, a declarat Andreea Esca, Ambasadorul Fundației Renașterea.

Pe 25, 26 si 27 septembrie, Fundația Renașterea va organiza pentru al șaselea an consecutiv tradiționala cursă Race for the Cure Romania, în premieră mondială, în format digital, simultan cu 31 de state europene. Înscrierea fiecarui participant constă într-o donație minimă de 50 lei, care se va transforma în investigații medicale gratuite pentru femeile din mediul rural, dar și în acțiuni de susținere a pacientelor oncologice din Romania. Premiera pe care o aduce ediția din 2020 este participarea diasporei la Race for the Cure, de oriunde din Europa.

Procedura de înscriere și participare, împreună cu toate detaliile și informațiile legate de Race for the Cure 2020 și de acțiunile Fundației Renașterea se pot găsi pe site-ul oficial al evenimentului internațional: www.raceforthecure.eu/ro/ și pe www.fundatiarenasterea.ro/

Pe 1 octombrie 2020, de Ziua Națională a Luptei Împotriva Cancerului de Sân, spitalul Coltea va fi iluminat complet, în mod tradițional, în roz, ca simbol al luptei împotriva cancerului femeilor.

Vezi și: Ferma. In Plus, episodul 8: Paul Diaconescu, în centrul atenției