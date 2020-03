Andreea Marin, răspuns la atacurile primite pe internet din cauză că e “mai bine echipată decât medicii”

Prin intermediul campaniei “Prețuiește Viața”, Andreea Marin se implică în lupta împotriva coronavirusului în România. Vedeta a reușit să mobilizeze mai multe companii de la noi din țară, dar și oameni simpli care au donat prin sms, astfel încât a strâns 600.000 de euro, bani pe care i-a folosit pentru a oferi echipamement medical, dar și alte bunuri importante mai multor spitale din România.

Pentru că este implicată direct, intră în contact cu o mulțime de oameni (dintre care o parte chiar cadre medicale), Andreea Marin se protejează cu un costum anti-coronavirus. Are un combinezon special și o mască. Deși cei mai mulți internauți au lăudat-o pentru inițiativă și implicare, au fost o mulțime de persoane care au criticat-o pentru că e “mai bine echipată decât medicii”. Mai mult, o imagine în care vedeta apare alături de un medic a devenit virală pe internet, iar lumea a reacționat ca și cum ar fi fost vina Andreei Marin că personalul medical nu are echipamente de protecție corespunzătoare.

Sursa foto: Andreea Marin/ Instagram



“Dna Marin, dar cum sunteți dvs atât de echipă (mască ffp 3, echipament de protecție) și dna doctor doar cu o mască chirurgicală și un halat clasic care nu oferă protecție. Este penibil!!!!!!!!”, i-a scris o urmăritoare de pe Instagram.

Andreea Marin: “Am o singură mască de acest fel, o tot spăl, deși nu ar trebui, și o port la fiecare convoi”

Deși nu era cazul să se justifice în fața nimănui pentru că încearcă să se protejeze cum poate mai bine de coronavirus, Andreea Marin a răspuns totuși.

“Nu o să mă scuz că am primit în dar o mască și mă protejez, fiind ore în șir în mijlocul a zeci de oameni, că să coordonez un convoi umanitar pe care nu am nicio obligație să îl fac, ci fac pentru că simt. Nu sunt la concurență cu nimeni. Nu ne întrecem aici. Eu am stat multe ore. Doamna doctor a venit doar să preia donația și a plecat. E cu totul alt nivel de expunere. Am o singură mască de acest fel, o tot spăl, deși nu ar trebui, și o port la fiecare convoi. Nu simt nevoia să vă dau explicații, dar simt nevoia să vă trezesc la realitate: dvs stați și comentați, în timp ce eu muncesc voluntar, fără să fiu obligată, pentru că îmi pasă. Puteți face mai mult”, a răspuns Andreea Marin.

Andreea Marin: La convoiul 1 am purtat un costum de 2 lei luat înainte de criză"

Vedeta a mai făcut și alte precizări. “La convoiul 1, deși am stat ore în șir printre zeci de oameni, expunându-mă că să ajut, în loc să stau cuminte acasă, am purtat un costum de 2 lei luat înainte de criză de la Hornbach, dintr-o pânză subțire care s-a rupt de cum l-am îmbrăcat. Acum, mi-am cumpărat și eu unul, căci am acest drept de a mă proteja, l-am achiziționat odată cu miile de materiale medicale comandate pentru cele 9 spitale ajutate. Dvs ce faceți, cum ajutați? Sau doar comentați de acasă?”