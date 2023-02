Andrei Niculescu, mesaj dramatic după moartea lui Bogdan Socol: „Avea 3 copii care aveau nevoie de tatăl lor”

După anunțul decesului jurnalistului sportiv Bogdan Socol (42 de ani), prietenii și apropiații au postat mesaje emoționante pe paginile de social media.

Andrei Niculescu, cu care Bogdan Socol a fost coleg de-a lungul anilor, s-a declarat șocat:

„Mi-e greu sa înțeleg, mi-e greu sa concep, mi-e greu să cred că poate fi adevărat. Rar mi se întâmplă să nu știu ce sa spun, să nu-mi găsesc cuvintele. De fapt, nici nu stiu ce s-ar putea zice. Sunt consternat, uluit. Împreună am făcut prima ediție de Fotbal European, împreună am comentat primul Clasico la Digi, prima finală de Champions League, comentasem înainte la Boom, la Telesport, nici nu mai știu câte Clasico am făcut amândoi, cate alte meciuri, sute cred, câte emisiuni”, a scris Andrei Niculescu, vineri, pe Facebook.

„Nu știam de pasiunea asta nouă a lui, stiam ca-i plăcea sa înoate, dar nu asa. Mi se învârte în minte un singur gând, ceva ce i-am spus cred de zeci de ori, deja mi se întoarce stomacul pe dos: avea 3 copii!!! 3 copii reușiți. 3 copii care aveau nevoie de tatăl lor. Dumnezeu sa-l odihnească în pace”, a mai spus jurnalistul.

Avocata lui Bogdan Socol, Silvia Uscov, a postat și ea un mesaj pe rețelele sociale în care își exprima regretul față de tragicul incident.

„Tot așteptam să nu se confirme vestea că jurnalistul și comentatorul sportiv Bogdan Socol a decedat la 42 de ani ca urmare a unui șoc hipotermic...

De ceva vreme începuse să înoate în ape înghețate și posta adesea despre noua provocare care i-a fost astăzi și ultima încercare de a doborî bariere.

L-am cunoscut în pandemie, când a scris unul dintre articolele care îmi plac cel mai mult „Silvia Uscov, pasărea Colibri care își face treaba în jungla încălcării drepturilor în România”, pe când pierdusem la CCR lupta cu Legea 55.

Între timp îmi devenise și client, într-un proces pe daune de imagine cu unul dintre foștii lui manageri de la o televiziune. Câștigasem în primă instanță și aveam termen în apel pe 25 aprilie.

Ieri îmi scrisese un comentariu la cea mai recentă postare și, cum scriam și acolo, viața e plină de coincidențe, iar postarea mea avea legătură tot cu sportul.

Drum lin spre ceruri, Bogdan! Să comentezi acolo cele mai tari meciuri între toate legendele lumii pentru că știu că asta ți-a plăcut cel mai mult”, a scris Silvia Uscov pe contul de Facebook.