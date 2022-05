Art Safari va fi deschis pe 1 iunie, de Ziua Copilului. Copiii au intrare gratuită, iar adulții beneficiază de 50% reducere

La cea de-a 9-a ediție Art Safari, care se desfășoară până pe 7 august, vizitatorii pot vedea lucrări valoroase, printre care opere semnate de Picasso și Dali, dar și artă de patrimoniu de Theodor Aman și artă contemporană de Irina Dragomir.

Art Safari va fi deschis special de 1 Iunie și lansează Family Ticket, un bilet pentru întreaga familie. În această zi, toți copiii au acces gratuit la cel mai mare eveniment dedicat artei din țară, iar adulții care îi însoțesc beneficiază de 50% reducere la bilete.

„Copiii iubesc arta și muzeele! Vedem acest lucru în fiecare an la Art Safari Kids, așa că de ziua lor merită să facă ceea ce le place cel mai mult. Pentru ei deschidem Art Safari cu o zi înainte de programul nostru obișnuit (joi-duminică). Miercuri – 1 Iunie, de la ora 12:00 la ora 21:00, ne vedem în Palatul Dacia-România cu atmosferă de sărbătoare. Copiii de toate vârstele intră gratuit la Art Safari, iar pentru adulții care îi însoțesc – fie ei părinți, bunici, unchi sau mătuși, prieteni - avem o ofertă irezistibilă: 2 bilete la preț de 1. Ne bucurăm că de la an la an, micii vizitatori care ne trec pragul sunt tot mai mulți. Până acum, Art Safari a fost vizitat de 500 copii”, declară Ioana Ciocan, General Manager Art Safari.

Biletele Family pot fi achiziționate online pe https://tickets.artsafari.ro/e, dar și la intrare. Organizatorii recomandă achiziționarea biletelor online, pentru evitarea aglomerației de la poartă. La evenimentului de 1 Iunie de la Art Safari, vizitatorii se vor putea bucura și de înghețată oferită gratuit de Lidl România.

Art Safari Kids, locul în care copiii îi descoperă pe Picasso și Dali

Pe lângă programul expozițional, se derulează și Art Safari Kids, un program educațional care cuprinde ateliere de creație pentru copii adaptate vârstei acestora (de la 3 la 12 ani), dar și pentru întreaga familie. În cadrul acestei ediții, multe dintre atelierele de creație sunt inspirate de Picasso și Dali.

Copiii vor avea ocazia să afle cine este marele Picasso și să meargă pe urmele Cubismului, dar și să descopere Suprarealismul și de ce este Dali atât de fascinant. Tot în cadrul atelierelor de creație, cei mici își pot confecționa măști pentru bal inspirate de picturile marelui maestru Theodor Aman, pot crea autoportretul cu animalul preferat, vor desena flori, anotimpuri, își vor crea coperți de carte și personaliza obiectele preferate. Biletele la Art Safari Kids pot fi achiziționate pe: https://tickets.artsafari.ro/kids

Art Safari va putea fi vizitat în perioada 12 mai – 7 august 2022, de joi până duminică, în Palatul Dacia-România, din Centrul Vechi al Bucureștiului (str. Lipscani, nr. 18-20), între 12.00 și 21:00. Biletele și abonamentele pot fi achiziționate pe https://tickets.artsafari.ro/e, dar și la fața locului.

O vară plină de artă bună

Ca în fiecare an, maeștrii artei sunt foarte bine reprezentați la Art Safari. Vizitatorii au șansa de a vedea o expoziție-fenomen cu peste 150 de lucrări ale primului mare maestru al picturii românești, Theodor Aman. Aceasta cuprinde unele dintre cele mai valoroase opere din întreg Art Safari.

Pavilionul Muzeal „Theodor Aman. Primul artist român modern”, curatoriat de Elena Olariu și organizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, reunește opere ce surprind stilul de viață al elitei sociale și culturale românești din secolul XIX, descriind personalități ale epocii, evenimente mondene, întâmplări istorice, lumea satului, portrete feminine.

În Pavilionul Central „Picasso, Dali & Falla – Pălăria cu trei colțuri”, iubitorii artei descoperă arta grafică a lui Pablo Picasso și Salvador Dali, realizată pentru „Pălăria cu trei colțuri”- magnificul spectacol de balet cu care muzica lui Manuel de Falla și-a făcut debutul triumfal pe scena internațională.

La 100 de ani de la premiera din Paris a celebrui spectacol de balet, în 2022, spectacolul se mută în centrul istoric al Bucureștiului, în viziunea curatorului Óscar Carrascosa. Expoziția realizată în parteneriat cu Ambasada Spaniei și Institutul Cervantes îmbină desenul, pictura și muzica.

Fotografii spectaculoase din Germania de Vest versus Germania de Est, dar și fotografii realizate în România în perioada comunistă de către fotojurnalista germană Barbara Klemm pot fi admirate în cadrul Pavilionul Aniversar. Expoziția „Barbara Klemm. Light and Dark. Photographs from Germany”, curatoriată de Matthias Flügge, marchează 30 de ani de parteneriat germano-român în Europa și este organizată în colaborare cu Institut für Auslandsbeziehungen, ICR, Ambasada Republicii Federale Germania la București și Institutul Goethe.

Pavilionul Invitat „Marcel Iancu. Reconstruind artele România - Israel” este dedicat unui artist-fenomen al secolului XX, unul dintre personajele aflate în centrul mișccării de avangardă din România și din Israel. Expoziția cuprinde atât picturi, cât și mărturii ale practicii sale arhitecturale. Deși cunoscut drept autor al primelor „reședințe moderniste” din Bucureștiul interbelic, Marcel Iancu a fost și autorul unor construcții edilitare monumentale, precum spectaculosul complex de loisir al Ștrandului Kiseleff ori sanatoriul montan internațional de la Predeal, ambele reprezentate la Art Safari. Curatorul expoziției este Raya Zommer-Tal, iar parteneri ai Pavilionului sunt Janco Dada Museum, Ein Hod, Israel, Ambasada Israelului și Uniunea Arhitecților din România.

Pavilionul Contemporan „Roșu, galben și albastru”, al cărui curator este Alexandru Rădvan, expune operele superstarului artei românești contemporane Irina Dragomir. Imaginile artistei reprezintă fragmente ale universului propriu, pe care publicul este invitat să le descifreze în cheie proprie. În lucrările Irinei își găsesc locul mopuri, mături, pești de cristal, valuri, costume de latex bine întinse pe corp, secrete șoptite la ureche, personaje cu fața blurată ori acoperită pentru protejarea identității, dar și materiale textile. De cele mai multe ori, sub tonul ludic, se ascunde un fapt serios.

