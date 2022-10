Astra Film Festival 2022, debut spectaculos

Publicul care a umplut duminică seara Sala Thalia a aplaudat minute în șir filmul „Pocalul. Despre fii și fiice”.

Sala Thalia s-a umplut aseară la deschiderea celei de-a 29-a ediții Astra Film Festival. Producția „Pocalul. Despre fii și fiice”, de Cătălina Tesăr și Dana Bunescu, a fost aplaudată îndelung de public, care a rămas timp de o oră în fotoliile cochetei săli sibiene, după proiecția filmului, pentru a participa la o discuție emoționantă cu autorii și protagoniștii. Discuția a fost moderată de jurnalista Amalia Enache. Nina, protagonista filmului, a răspuns cu emoție întrebărilor venite din public. Atmosfera a fost încălzită de Taraf de Caliu. Festivalul Astra Film continuă la Sibiu cu un program dens, care include peste 350 de evenimente cinematografice. Detalii, aici: https://www.astrafilm.ro/program-complet.

Sute de oameni s-au așezat la coadă duminică seara în fața sălii Thalia, de-a lungul străzii Cetății, „cea mai frumoasă stradă din Sibiu”, pentru a participa la Gala de deschidere a celei de-a 29-a ediții Astra Film Festival. Taraf de Caliu a introdus încă de la început publicul în atmosfera filmului.

În fața unui public deja entuziasmat, jurnalista Amalia Enache, gazda Galei, a prezentat mesajele transmise publicului AFF2022 de actorul Victor Rebengiuc și de campionul mondial la înot David Popovici. Pe scenă au urcat de asemenea directorul-fondator al festivalului, Dumitru Budrala, directorul artistic Csilla Kato și vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Marcel Luca, care și-a exprimat satisfacția că, datorită Astra Film Festival, Sibiul se află pe harta cinematografiei europene.

Emoționat ca de fiecare dată în ultimii 29 de ani, la startul festivalului, Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival, a arătat că „în aceste zile avem prilejul să călătorim prin lumi și prin lume, să împărtășim, prin intermediul filmului documentar, poveștile oamenilor de pe toată planeta”. Directorul festivalului a vorbit despre secțiunile competiționale ale festivalului (România, Voci emergente ale documentarului, Europa Centrală și Est, DocSchool) și faptul că filmele premiate vor fi eligibile pentru premiile Academiei Europene de Film din acest an.

Amalia Enache a vorbit la rândul ei despre celelalte momente de vârf ale AFF2022, cum ar fi de exemplu programul educațional Astra Film Junior sau spectaculoasele proiecții fulldome din Piața Mare a Sibiului.

Apoi a urmat filmul „Pocalul. Despre fii și fiice”, urmărit cu sufletul la gură de spectatorii care au avut noroc să fie în sală. Firul narativ gândit de Dana Budescu a fost redat cu măiestrie de mâna sigură a profesionistului, care a valorificat la maximum excelentul material documentar filmat de antropologul Cătălina Tesăr.

„Filmul, care a pornit de la întrebarea „Oare ce drame ascund fustele colorate ale cortorărițelor?”, arată pentru prima dată pe ecran viața cotidiană și frământările dramatice din interiorul comunității de cortorari pe ecran. Să scoți la suprafață lucruri nemaivăzute, cu care dezlegi noduri de necunoaștere și neînțelegere în societate…, asta înseamnă adevăratul act de cultură. Acest film nu ar fi existat daca nu exista Astra Film Festival. Este un moment de sărbătoare pentru noi toți!”, a spus Csilla Kato, directorul artistic al festivalului.

După proiecție a urmat una dintre cele mai vii sesiuni Q&A, cu foarte multe întrebări din partea publicului. Au fost zeci de minute în care nimeni nu s-a ridicat din fotolii, pentru că toată lumea a fost curioasă să afle mai multe. Vedeta serii, Nina - protagonista filmului, care a văzut și ea filmul în premieră la AFF2022, a urcat pe scenă însoțită de fiul și de nepotul ei.

„Nu m-am simțit actriță, m-am purtat normal, pentru că o considerăm pe Cătălina membru al familiei și ne-am obișnuit să ne filmeze. Vreau ca oamenii să vadă cum suntem, să ne înțeleagă și mi-ar plăcea să știu părerea lor despre noi”, a spus Nina.

La rândul ei, regizoarea Cătălina Tesăr, care are un doctorat în antropologie la Londra, pe tema romilor cortorari, și care a lucrat 17 ani ca să documenteze subiectul, a vorbit cu multă căldură despre comunitatea cortorarilor: „Îmi doresc de la acest film ca, după vizionare, publicul să-i îndrăgească la fel de mult ca mine”, a spus ea, vizibil emoționată.

Proiecția filmului a fost precedată de vernisajul expoziției „Tokmeala - îți dau noră, îți dau avere”, care conține haine din zestrea fetelor, fotografii și filmări realizate de-a lungul anilor la comunitatea de cortorari care a făcut subiectul producției „Pocalul. Despre fii și fiice”. Au participat doi curatori (Cosmin Manolache și Lila Passima), un om de film (Dana Bunescu), un fotograf (Eric Roset) și un antropolog (Cătălina Tesăr.) Expoziția e deschisă la Astra Film Studio, Piața Mică nr. 11, în perioada 9-16 octombrie (între orele 10-18). Accesul este liber.

Despre Astra Film Festival

Festivalul Astra Film Sibiu, lansat în 1993 ca proiect inovator, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinemaului de non-ficțiune, a fost inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul de a face nominalizări directe pentru European Film Awards.

Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii, al Centrului Național al Cinematografiei, al Institutului Cultural Român, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu, și al Uniunii Cineaștilor. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.

Sponsori: Campari, Promenada Sibiu, Ursus, Cotnari, Cinelab, CineGold, Sonne, Kulinarium, Cafe Pardon, Nod Prăjitorie

Parteneri media principali: PRO TV, VOYO

Susținut de Europa FM

Parteneri media: HotNews, Radio România Cultural, News.ro, G4Media, Edupedu, Spotmedia, PressHub, TV5 Monde, Film New Europe, Cineuropa, All About Romanian Cinema, Movienews, Observator cultural, LiterNet, Films in Frame, Film Menu, Cinefilia, Cinefan, Capital cultural, Turnul sfatului, Tribuna, Sibiu 100%, Ora de Sibiu, Știri de Sibiu, Sibiul azi, Zile și nopți, Transilvania, Hermanstadter Zeitung, A List Magazine

Partener de monitorizare: MediaTRUST

Partener de livrare: DPD România

Partener de lectură: Librăriile Cărturești

Partener de comunicare: PiArt Vision