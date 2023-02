Au spus că l-au salvat, dar de fapt e de negăsit! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul Christian Atsu după cutremurele din Turcia

La doar câteva ore după ce Turcia a fost lovită pe 06 februarie 2023 de două mari cutremure, reprezentanții echipei Hatayspor au dezvăluit că fotbalistul Christian Atsu Twasam și directorul sportiv Taner Savut sunt de negăsit

Timpul a trecut, iar pe 07 februarie a fost făcut anunțul: fotbalistul de 31 de ani din Ghana a fost găsit și dus la spital! „Christian Atsu a fost găsit! Are lovituri și a fost transporat la spital. Directorul nostru sportiv, Taner Savut, este, din păcate, încă sub dărâmături! Orașul Hatay s-a mobilizat exemplar”, au spus reprezentanții celor de la Hatayspor, care au mai dezvăluit că sportivul are dificultăți respiratorii și răni la piciorul drept.

Din păcate pentru familia fotbalistului, antrenorul lui Hatayspor, Volkan Demirel, a spus pe 08 februarie că informațiile apărute în presă sunt false și că atât Christian Atsu Twasam, cât și Taner Savut sunt în continuare dați dispăruți. Asta după ce se spusese că fotbalistul a fost dus la spitalul Dortyol, acolo unde e de negăsit.

„Vă rog, nu scrieți că a supraviețuit, fără să fiți siguri că a supraviețuit! Oamenii au familii, speranța și durerea sunt tot mai mari. Nu există nicio veste despre Atsu și Taner Savut. Nu v-aș spune dacă ei ar fi la spital? Voi anunța cum aflu ceva. Oamenii muncesc zi și noapte, sper ca amândoi să fie salvați. Întreaga echipă și-a găsit un refugiu. Familiile sunt cu noi”, a spus Volkan Demirel.

„Clubul m-a anunțat că a fost găsit în viața, însă nu am aflat unde este. Pentru familia sa, tot ce se petrece este devastator”, a spus și Nana Sechere, agentul lui Christian Atsu.