Audi renunță la reclama cu o fetiță care mănâncă o banană. Imaginea a stârnit rumoare pe internet

Constructorul german Audi a fost nevoit să renunțe la o reclamă și să își ceară scuze public, după ce imaginea a stârnit reacții vehemente pe internet.

Conform BBC, imaginea lansată de Audi pentru promovarea modelului RS4 nu a fost bine primită de public. Reclama a fost catalogată drept controversată deoarece surprindea o fetiță mâncând o banană, în timp ce micuța stătea lipita de capota noului model RS4.

"Vă auzim și vrem să stabilim un lucru: ne gândim la copii. Audi RS4 este o mașină de familie cu peste 30 de sisteme de siguranță, inclusiv sistem de frânare de urgență. De aceea am afișat-o alături de diferiți membri ai unei familii", a scris compania într-un mesaj publicat pe Twitter.

"Ne cerem sincer scuze pentru această imagine insensibilă și vă asigurăm că nu va mai fi folosită în viitor", a mai adăugat Audi pe Twitter.

Lets your heart beat faster – in every aspect. #AudiRS4 pic.twitter.com/14XaKhlRVL