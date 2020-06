Averea de 600 milioane $, mărul otrăvit lăsat de Steve Bing copiilor săi

Doi copii care nu au locuit în casa lui sunt moștenitorii de drept ai milionarului Steve Bing, care și-a pus capăt zilelor la începutul acestei săptămâni.

În vârstă de 55 de ani, Steve Bing se luptase cu depresia în ultimii ani ai vieții sale. Producătorul de film, devenit milionar în dolari la doar 18 ani datorită unei moșteniri grase, s-a sinucis la 22 iunie 2020. Din informațiile pe care le au apropiații săi, milionarul nu a lăsat un bilet de adio sau un testament, motiv pentru care averea sa va ajunge la cei doi copii ai lui, chiar dacă au fost făcuți în afara căsătoriei.

Steve Bing nu a fost căsătorit niciodată, însă a avut două relații amoroase cu două femei celebre. Prima, jucătoarea de tenis Lisa Bonder, a rămas însărcinată cu Bing în urma unei relații începute la sfârșitul anilor ’90. În 1999, Bonder s-a măritat cu miliardarul Kirk Kerkorian, căruia i-a ascuns sarcina.

Lisa Bonder, în timpul procesului pentru pensie alimentară cu fostul soț. FOTO: Getty Images

Vestea că va avea o fetiță nu l-a bucurat prea tare pe magnatul de 84 de ani, care l-a suspectat mereu pe fostul ei iubit, Steve Bing. Cu ajutorul unui detectiv particular, Kerkorian a reușit să dovedească faptul că tânăra Kira, azi în vârstă de 21 de ani, este fiica lui Bing, nu a lui.

A doua femeie care i-a adus un copil este Elizabeth Hurley. Cei doi au avut o relație de 18 luni, de care actrița britanică și-a amintit cu plăcere la scurt timp după moartea milionarului.

„Am fost foarte fericiți cât timp am fost împreună și postez ceste imagini pentru că, deși am trecut prin ceva momente grele, contează amintirea unui om bun, minunat, dulce și sufletist. În ultimul an deveniserăm apropiați din nou. Ultima dată am vorbit la aniversarea de 18 ani a fiului nostru”, a scris actrița pe Instagram.

Astfel, Damian Hurley și Kira Kerkorian sunt singurii moștenitori legali ai milionarului Steve Bing, chiar dacă cei doi copii au trăit toată viața lor departe de el. Împărțirea averii ar putea decshide o rană mai veche în familia producătorului de film. Copiii săi sunt priviți ca niște intruși în interiorul familiei sale.

Anul trecut, tatăl lui Bing a încercat să blocheze accesul nepotului său, Damian, la banii milionarului, însă o instanță a stabilit că tânărul fotomodel este moștenitor de drept, chiar dacă nu provine dintr-o căsnicie.

Steve Bing s-a ales cu 600 de milioane de dolari în 1983, când a moștenit toată averea bunicului său, Leo S. Bing. De atunci și-a finanțat toate visurile, mai ales acela de a ajunge la Hollywood.

