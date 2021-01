Bill Gates a primit prima doză de vaccin împotriva Covid-19. Ce mesaj a transmis fondatorul Microsoft

Miliardarul și filantropul Bill Gates, care s-a aflat printre finanțatorii dezvoltării de vaccinuri pentru coronavirus, a anunțat că s-a vaccinat. Fondatorul Microsoft nu a menționat denumirea serului care i-a fost injectat.

Bill Gates a postat pe Twitter poza de la momentul vaccinării și a transmis un mesaj: ”Unul dintre beneficiile de a avea 65 de ani este că sunt eligibil pentru vaccinul Covid-19. Am primit prima doză săptămâna aceasta și mă simt minunat”. Gates a ținut să le mulțumească tuturor oamenilor de știință și lucrătorilor din domeniul medical care au participat la crearea vaccinului.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd