Bill Gates a vorbit din nou despre finalul pandemiei de COVID-19

După ce la începutul pandemiei au apărut foarte multe teorii ale conspirației, potrivit cărora Bill Gates ar fi inventat tot ce ține de COVID-19, lumea s-a mai liniștit și nu îl mai acuză atât de vehement pe fondatorul Microsoft.

Citește și Mihaela Galani a murit la doar 33 de ani! Era patroana unui brand de încălțăminte din Constanța

Cu toate acestea, Bill Gates a oferit în mod constant declarații legate de pandemia de COVID-19, afirmând, nu doar o dată, că are bănuieli cu privire la data la care virusul va dispărea din lume. Acum, afaceristul a spus că speră ca totul să se termine în 2022.

„Din cauza provocării variantei Delta şi piedicile întâmpinate de vaccinare, nu suntem atât de aproape de finalul pandemiei pe cât ne-am fi dorit. Nu am prevăzut că va apărea o variantă atât de transmisibilă şi am subestimat cât de greu vor fi de convins oamenii să se vaccineze şi să continue să folosească măşți. Am totuși speranța, că finalul este în sfârșit la orizont. Ar putea fi nechibzuit să fac încă o predicție, dar cred că faza acută a pandemiei se va apropia de final cândva în 2022”, a spus Bill Gates.

Vezi și: Află de la Neti Sandu ce iți pregătesc astrele în 2022