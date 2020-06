Bill Gates, despre teoriile care susțin că el urmărește microciparea oamenilor: „Sunt atât de stupide”

Bill Gates a vorbit pentru prima dată în public despre teoriile conspirației, născute în pandemie, care îl vizează în mod direct. Miliardarul american a dezvăluit că nici nu a încercat să se apere, fiindcă i-ar fi fost imposibil să convingă pe cineva cât de stupide sunt acuzațiile care i se aduc.

Bill Gates este „omul negru” al pandemiei de coronavirus, mintea diabolică mondială care ar avea ca scop implantarea unor microcipuri în corpul tuturor oamenilor. Inițial considerat responsabil pentru apariția noului coronavirus, miliardarul a fost repede acuzat că vrea să controleze întreaga populație a planetei prin intermediul vaccinurilor, pe care le finanțează substanțial.

Într-o întâlnire telefonică avută cu mai mulți jurnaliști de peste Ocean, Bill Gates a dezvăluit că ar fi fost foarte greu să nege aceste teorii, fiindcă „sunt atât de stupide”.

„Nu am fost implicat niciodată în vreo activitate ce implică microcipuri. E cam dificil să negi aceste lucruri, fiindcă sunt atât de stupide sau ciudate”, a spus magnatul, citat de Business Insider.

Ani la rând, Gates a atras atenția că cel mai mare pericol pentru omenire nu mai este bomba atomică, ci o pandemie. Miliardarul, care a sfătuit guvernele statelor lumii să investească în cercetare și în măsuri de prevenire a răspândirii unor boli infecțioase, a promis alocarea a încă 1,6 miliarde de dolari pentru asigurarea de vaccinuri, din schema obligatorie, țărilor sărace.

Totuși, teoriile conspirației se răspândesc încă în online, iar Bill Gates este văzut drept inamicul numărul 1 al omenirii, materia cenușie care are un plan diabolic să ucidă oameni în masă.

La sfârșitul lunii mai, un sondaj realizat de Yahoo News și YouGov a scos la iveală că 28% dintre americani cred în teoriile conspirației. Rezultatul studiului l-a surprins pe Bill Gates, care l-a catalogat „puțin cam îngrijorător”.

„Fundația noastră (Bill and Melinda Gates Foundation – n.red.) primește bani pentru a cumpăra vaccinuri. De aceea noi am văzut riscul de pandemie și am vorbit despre el”, a mai spus Gates.

Fotografii: Getty Images