Bill Gates lansează cartea "Cum să previi următoarea pandemie"

Acum ceva vreme, potrivit Financial Times , Bill Gates avertiza că există pericolul unor pandemii mai grave decât cea de COVID-19.

Acum însă miliardarul a publicat și o carte în care arată că putem totuși evita asta. Pentru prezentarea volumului, Gates declară:

"Cred că COVID-19 poate fi ultima pandemie.

Știu că ar putea fi greu de crezut în timp ce încă încercăm să ținem COVID-ul sub control. Ultimii doi ani au cauzat cantități incredibile de greutăți în întreaga lume și nu este ușor să te simți optimist când ai îndurat mizeria pe care atât de mulți oameni au trăit-o. Dar ori de câte ori văd suferința pe care a creat-o COVID – de fiecare dată când citesc despre cel mai recent număr de decese sau aud despre cineva care și-a pierdut locul de muncă sau a condus la o școală care este închisă – nu pot să nu mă gândesc: nu avem de ce să facem asta din nou."





"Este ceva la care m-am gândit de mult timp, iar COVID a făcut doar mai clar că lumea trebuie să acorde prioritate eliminării pandemiilor ca o amenințare pentru umanitate. Urmăresc COVID încă din primele zile ale focarului, lucrând cu experți din interiorul și din afara Fundației Gates, care susțin un răspuns mai echitabil și au luptat cu bolile infecțioase de zeci de ani. Am învățat multe în acest proces – atât despre această pandemie, cât și despre cum o oprim pe următoarea – și vreau să împărtășesc ce am auzit oamenilor. Așa că, am început să scriu o carte despre cum ne putem asigura că nimeni nu mai suferă vreodată de o pandemie.

Cartea se numește Cum să previi următoarea pandemie."

Cartea va stabili pași specifici pentru modul în care societatea poate preveni viitoarele pandemii și poate oferi o asistență medicală globală mai bună. Gates recomandă citirea acesteia deoarece spune că documentează modul prin care oamenii pot să evite concret o nouă astfel de situație.

„Dacă facem alegerile și investițiile corecte, putem face din COVID-19 ultima pandemie”, spune Gates, citat de Bussinesinsider.

