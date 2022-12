Bloggerul chinez Gan Soujiong, înjunghiat de un rival în timp ce era LIVE pe internet

Moment terifiant surprins de camerele telefoanelor mobile. Bloggerul chinez Gan Soujiong, care se afla într-o filmare live pentru admiratorii săi, a fost înjunghiat mortal de un rival, într-o piață din Nepal. Influencerul de 29 de ani avea un conflict mai vechi cu atacatorul său.

Gan Soujiong era cunoscut în țara natală sub numele Fatty Goes To Africa. El promova gastronomia popoarelor lumii, călătorind în diverse țări unde filma clipuri cu rețete și tradiții locale.

La începutul lunii decembrie, tânărul chinez în vârstă de 29 de ani se afla în Kathmandu, capitala Nepalului, pentru a realiza filmări pentru canalele sale sociale. Însoțit de câțiva prieteni, bloggerul se plimba într-o piață din oraș în timp ce se afla într-un LIVE pentru fanii săi.

La un moment dat, un bărbat de 37 de ani, care îl cunoștea pe Gan Soujiong, l-a atacat pe acesta cu un cuțit, de la spate. Bloggerul chinez a fost înjunghiat în piept și abdomen și a murit, câteva ore mai târziu, la spital, scrie Daily Mail.

Țipetele sale au putut fi auzite de toți cei care îl urmăreau pe internet, dar și de trecătorii care se aflau în piață la acea oră.





Atacatorul său, tot blogger chinez, dar stabilit în Nepal, avea un conflict mai vechi cu rivalul său, pornit de la niște bani pe care acesta i datora.

Suspectul a fost reținut și este acuzat de crimă, dar și de tentativă de omor, deoarece a atacat încă o persoană din grupul bloggerului chinez.

Conform onlinekhabar.com, tânărul rănit este în stare gravă.

Fotografii: AsiaWire

