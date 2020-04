Boris Johnson, externat din spital. Cui a mulțumit premierul britanic pentru grija purtată

Prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, a fost externat din spital în duminica Paștelui catolic. Premierul a transmis un mesaj personalului medical care l-a îngrijit.

Boris Johnson și-a petrecut prima zi de Paște acasă, unde va continua recuperarea după diagnosticul de Covid-19. Premierul a postat pe Twitter un mesaj video, în care le-a mulțuit asistentelor și asistenților care au avut grijă de el. Curios e că a ținut minte numele tuturor.

„Vreau să le mulțumesc tuturor infirmierilor, bărbați și femei, a căror grijă a fost uimitoare. Vreau să-i mulțumesc lui Po Ling, lui Shanon, lui Emily, Angel, Connie, Becky, Rachel, Nicky și Ann. Și sper că nu se vor supăra dacă menționez în mod special două asistente care au stat la căpătâiul meu pentru 48 de ore, când lucrurile puteau să o ia în orice direcție. Jenny, din Noua Zeelandă, și Luis, din Portugalia, de lângă Porto”, a spus Boris Johnson.

Premierul spune că fără ei, corpul său nu ar fi putut lupta cu bola și nu s-ar fi putut repune pe picioare.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5