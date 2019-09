Cătălin Moroșanu, după ce l-a provocat pe Remy Bonjasky: „Îmi doresc să câștigăm cu 5-0”

Bătălia Moldovei revine, în această lună, la PRO X. Cătălin Moroșanu este căpitanul echipei de 5 luptători care reprezintă România în confuntarea cu băieții de aur ai fostului campion mondial de kick-boxing Remy Bonjasky.

Cătălin Moroșanu vrea să arate tuturor valoarea luptătorilor români, astfel că l-a provocat pe olandezul Bonjasky să-și aducă în România cei mai buni elevi. Bătălia Moldovei este o un spectacol sportiv pus în scenă de Dynamite Fighting Show care îi va avea cap de afiș în acest an pe cei doi mari luptători de K1. De data aceasta, Moro și Bonjasky vor duce luptele din afara ringului.

Cinci luptători antrenați de Remy Bonjasky vor da piept cu 5 luptători pregătiți de Cătălin Moroșanu. Un duel pentru glorie și onoare România – Olanda, care va avea loc la 27 septembrie, la Piatra Neamț, în Sala Polivalentă. Gala va fi transmisă de PRO X de la ora 20:00.

“Îmi doresc să câștigăm cu 5-0 dacă se poate, însă va fi foarte greu. Bonjasky a venit cu sportivi de top. Sper ca publicul din Piatra Neamț să fie un plus important pentru băieții noștri. Am mare încredere în ei”, a spus Moroșanu.

Cătălin Moroșanu, ultima luptă în România

Fostul concurent de la FERMA – Un nou început a luptat pentru ultima oară în România, la scurt timp după ce a ieșit din show-ul de la PRO TV.

Citește și: Viața la Ferma i-a priit. Cătălin Moroșanu l-a învins pe Daniel Sam pe pământ românesc

Mai mult, sportivul a declarat că și retragerea din activitate e aproape, având în vedere că are 35 de ani. „Mai am încă trei meciuri în străinătate. Vreau să mai fac un meci la Milano, unul la Londra, unul la Frankfurt… și cam gata. Am 35 de ani, îmi ajunge”, a spus Moro în emisiunea La Măruță.

Remy Bonjasky este triplu campion mondial la kick-boxing (2003, 2004 și 2008). S-a retras din ring în 2017. Are sala lui în Olanda, la Almere, iar din 2010 pregătește luptători la Bonjasky Academy.

“Echipa mea vine doar să câștige. Nu concep să pierdem, dar în acest sport totul este imprevizibil. Pe 27 septembrie se va decide echipa învingătoare. Îmi doresc să fie echipa Bonjasky”, a reacționat Remy Bonjasky.

Vezi și: VIDEO Dă-i bătaie în Bătălia Moldovei 2!

În cadrul galei vor avea loc și 3 super fight-uri, două pe reguli de kick-boxing și unul de arte marțiale mixte. Ciobănașul Năstase, Rambo din Moldova, Nino Patttvean, Ștefan Irimia și Pistolarul Bordianu fac parte din oastea lui Moroșanu. Ciobanaul Năstase vine în ringul de lupta direct de pe ringul de dans. Se însoară pe 22 septembrie și își face luna de miere în ringul de bătaie.

Toate cele patru gale Dynamite Fighting Show de până acum s-au disputat cu casă închisă.

Iată meciurile galei din 27 septembrie!

Team Cătălin Moroșanu vs. Team Remy Bonjasky

Meciul 1 - Categoria semigrea (-83 kg)

Mike Sprangh (Olanda) vs Bogdan “Ciobănașul” Năstase

Meciul 2 - Categoria semigrea (-81 kg)

Daniel Stefanovski (Macedonia) vs Florin “Rambo” Lambagiu

Meciul 3 - Categoria semigrea (-81 kg)

Chico Kwasi (Olanda) vs Nino Pattvean

Meciul 4 - Categoria mijlocie (- 70 kg)

Damian Johanssen (Olanda) vs Ștefan Irimia

Meciul 5 - Categoria grea (+ 96 kg)

Dawid Zoltaszek (Polonia) vs Valentin “Pistolarul” Bordianu

Super Fight-uri

Super Fight - Reguli K-1 - Categoria mijlocie (70 kg)

Rayko Levițchi vs Daniel Corbeanu

Super Fight - Reguli MMA - Categoria super mijlocie (77 kg. – arte martiale mixte)

Jose Vava Kikumbi (Congo) vs "Bestia Moldovei" Lascăr Corneliu

Super Fight - Reguli K-1 - Categoria Grea (+96 kg)

Mihai Cîrstea vs Mihai Ștefan