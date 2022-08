Ce a pățit o tânără după ce a adormit pe o plajă din Bulgaria! Aspectul ei fizic a avut de suferit

Sirin Murad, o tânără în vârstă de 25 de ani din Marea Britanie, a trăit șocul vieții ei după ce a mers în Bulgaria la mare.

Citește și Tatăl lui Răzvan Ciobanu a murit

Potrivit tinerei, după ce a ațipit pe plajă și a dormit aproximativ 30 de minute, tenul ei a avut de suferit enorm, mai ales pentru că nu folosise loțiune de protecție împotriva soarelui. Din păcate, chiar dacă afară erau doar 21 de grade, fața ei s-a înroșit, iar fruntea ei a început să arate ca plasticul.

„La început chiar nu am simțit nimic. Doar am simțit puțină durere când am pus presiune pe ea. M-a durut foarte mult a doua zi, dar m-am simțit ușurată când a început să se decojească. Nu m-a durut și m-am simțit mult mai bine”, a spus Sirin Murad, care a stat o săptămână, în luna iulie, alături de familia ei în Sunny Beach.

La câteva săptămâni de la incident, tânăra din Marea Britanie a decis să își spună povestea și să arate întregii lumi pozele cu ea, în speranța că alte persoane nu vor păți la fel și vor fi atente când se vor expune la soare.

Vezi și: EXCLUSIV pe VOYO - „La Oraș” - O comedie blană în jungla urbană