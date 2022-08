Ce a pățit un român care a vrut să stea pe prosop pe o plajă din Vama Veche? Povestea lui s-a viralizat rapid

În ultimii ani, românii s-au obișnuit să povestească pe internet întâmplările de care au parte, fie ele pozitive, fie ele negative. Iar grupurile de pe Facebook sunt pline de povești care mai de care mai interesante.

Spre exemplu, zilele trecute, un român care pleca în vacanță în Bulgaria s-a decis să stea câteva ore și la plajă în Vama Veche. Însă a avut parte de o surpriză neplăcută, după cum a afirmat el pe un grup de pe Facebook.

Potrivit celor de la Cancan, bărbatul a vrut să stea pe prosop pe plajă, nu să închirieze un șezlong, însă cel care administra acea porțiune de plajă l-a dat afară din zonă.

„Am primit INTERZIS pe o plajă din Vama Veche. Nici nu mă mai mir de ce românii aleg vacanțele din Bulgaria, Grecia, Turcia... Sâmbăta, 13.08.2022, în drum spre Bulgaria am hotărât să ne bucurăm câteva ore de marea și razele soarelui din Vamă. De pe strada Falezei am văzut o plajă amenajată cu două rânduri de umbrele cu stuf și șezlonguri. În momentul în care am pus prosopul pe nisip a venit un așa-zis administrator și ne-a zis să părăsim plaja dacă nu vrem să închiriem șezlong, că altfel plătim amendă și vor chema poliția. I-am explicat acelui domn că, prin contractele de concesionare, orice operator privat este obligat prin lege să lase 30% din suprafața sectorului concesionat la liber pentru orice turist din lumea asta care vrea să stea la soare cu prosop sau cearșaf. Pentru că n-avea rost tot circul creat, am plecat din țara mea spre Bulgaria cu regretul că avem plaje frumoase, mai ales când macii sunt înfloriți, și marea are culoarea azurului, dar sunt interzise”, a scris bărbatul pe celebra rețea de socializare.

