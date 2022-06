Ce a păţit un rus care şi-a pus la fereastră steagul Ucrainei și un mesaj anti-război- VIDEO

În Rusia, cei care critică invazia din Ucraina riscă până la 15 ani de închisoare pentru defăimarea armatei ruse.

Cu toate aceastea, un locuitor din oraşul siberian Krasnoiarsk a dat dovadă de curaj atunci când şi-a pus la ferestrele propriului apartament un steag ucrainean şi un afiş anti-război.

Autorităţile ruse au fost foarte prompte și au trimis angajaţi ai serviciilor publice care i-au vopsit geamurile cetăţeanului, pentru ca trecătorii să nu mai poată vedea posterele anti-război.



A resident of #Krasnoyarsk put an anti-war poster on the window of his house and hung the flag of #Ukraine. Public utilities simply painted white paint over the window. pic.twitter.com/Wnv291lDnt