Ce au pățit trei voluntari americani, care au plecat să lupte pentru Ucraina

Într-un video prezentat de televiziunea ucraineană Current Time TV, care citează Reuters , trei voluntari americani explică de ce au venit în Ucraina și cum au fost salvați de soldații ucraineni după ce mașina lor a fost aruncată în aer de o mină.

Pe 20 martie, Red Taylor, Alexis Antilla și Rob, un grup de luptători voluntari americani care s-au alăturat armatei ucrainene, răspund la întrebările unui jurnalist, în timp ce se află în fața unui spital din orașul Brovary din regiunea Kiev.

- Am simțit că trebuie să fiu aici. Am simțit că așa este corect. Ceea ce se întâmplă aici, ce face Putin - este un Rău. Nu există niciun motiv pentru care acești oameni, milioane de oameni, să treacă printr-o asemenea suferință. Am simțin că trebuie să fiu aici și să ajut cu ce pot, spune Alexis Antilla, care este medic militar.

- În jur este atât de mult rău. Nu pot să tolerez tot ce face armata rusă aici, ce le face civililor. Colegii mei simt același lucru. În lume trebuie să existe dreptate pentru acești oameni, care doresc să trăiască în libertate. Pentru asta luptăm, spune Rob.

Voluntarii au povestit că mașina lor a fost aruncată în aer, după ce a nimerit pe un teren minat. Din fericire, americanii au scăpat cu viață. Au însă mai multe răni. Ei spun că au fost ajutați de armata ucraineană și transportați la spital. După recuperare, cei trei vor continua să ajute militarii ucraineni.

Sursă: Reuters, currenttime.tv

