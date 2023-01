Ce au spus doctorii când l-au văzut pe bărbatul care s-a lăsat desfigurat pentru 5.000 de euro la un concurs de dat palme

La mijlocul lunii ianuarie, în mediul online s-a viralizat un filmuleț din cadrul unui concurs de dat palme, al cărui protagonist era un român cu fața tumefiată: Sorin Comșa.

Chiar dacă imaginile erau greu de privit, clipul video a fost văzut de sute de mii de oameni pe mai multe conturi de TikTok, mai ales pentru că bărbatul care are fața tumefiată a câștigat competiția, centura și marele premiu în valoare de 5.000 de euro.

În finala concursului organizat în România, Sorin Comșa a câștigat lupta în fața lui Alexandru Gorczyca, după ce acesta din urmă a decis să abandoneze. Românul învingător a fost felicitat pe Twitter și de către marele luptător Conor McGregor, care a postat la rândul său filmulețul din finală. Și a adunat peste 7 milioane de vizualizări!

This guy's face swelled like crazy and he's bleeding but he's still going, can't be too healthy pic.twitter.com/jSIae09dt2