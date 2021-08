Ce este Sharia? De ce aceasta ar putea reprezenta o problemă pentru femei, dar de ce nu ar trebui să fie așa?

"Sharia" este unul dintre acele cuvinte sensibile atât pentru musulmani, cât și pentru non-musulmani.

„Sharia este unul dintre acei termeni evazivi despre care mulți cred că face referire la un fel de lege islamică scrisă în piatră. Cu toate acestea, majoritatea musulmanilor nu o pot defini sau descrie clar. Îmi amintesc că am auzit prima dată cuvântul ca adolescent american în urma atacurilor din 11 septembrie, când imagini cu femei îmbrăcate în burka și teroriști înarmați au dominat mass-media. Nu am putut lega aceste imagini cu Islamul cu care am fost crescut și, de asemenea, nu știam ce presupunea de fapt sharia. Întrebările despre credința mea și compatibilitatea acesteia cu feminismul m-au determinat să urmez masterul în drept islamic la Universitatea SOAS din Londra și, aproape un deceniu mai târziu, încă nu învăț și nici nu am opinii patriarhale despre rolurile și drepturile femeilor în Islam."

'Când am studiat fiqh sau jurisprudența islamică, am aflat că sharia, care înseamnă „cale”, se referă de fapt la interpretarea umană a surselor divine. Nu este ceva în sine divin sau imuabil, ci mai degrabă este deschis continuu revizuirii, potrivit numeroșilor cărturari religioși. De asemenea, nu se exclude reciproc cu drepturile femeilor - cum ar putea fi așa, când Islamul este o credință care a acordat femeilor drepturi fără precedent din punct de vedere istoric, cum ar fi consimțământul înainte de căsătorie, capacitatea de divorț, independența financiară și moștenirea proprietății?

Din punct de vedere istoric, însă, multe regimuri de conducere și grupuri religioase din lumea musulmană au manipulat șaria pentru a servi agendelor extremiste, patriarhale. În Iran, versiunile shariei puse în aplicare după Revoluția Islamică din 1979 au redus vârsta căsătoriei fetelor de la 18 la 13 ani, le-au interzis multora mersul la universitate și au impus hijaburi. La scurt timp după aceea, în Pakistan, noul cod penal al națiunii, inspirat de sharia, a cerut victimelor violului să prezinte patru martori bărbați sau să riște să fie ei înșiși condamnați pentru adulter.





Astfel de hotărâri sunt în completă contradicție cu viziunea egalitară pe care profetul Mahomed a promovat-o la început. Mulți cred oricum că atunci când a introdus reglementări în prima comunitate musulmană din Arabia secolului al VII-lea, acestea erau pentru acel context socio-istoric special





Sharia este în mod clar un termen foarte complex și interpretat greșit, cu diverse semnificații pentru diferiți musulmani. Totul se rezumă la modul în care priviți sursele legii islamice - ca porunci obligatorii veșnic sau ca hotărâri pentru un anumit moment din timp, din care putem extrage linii directoare și principii. O mare parte din rezistența musulmană la reformă provine din concepția greșită că sharia este inerent sacră.





Interpretările arbitrare și absolutiste ale șariei nu numai că le elimină musulmanilor libertatea de a-și interpreta credința în mod pluralist, ci au un impact grav asupra vieții femeilor. Deci, nu ar trebui să ne simțim nicidecum plăcut impresionați de promisiunea talibanilor că femeile vor avea drepturi în cadrul șariei, întrucât versiunea lor s-a dovedit regresivă."