Cei 4 copii români care vor pune în joc balonul UEFA EURO 2020 la București

Patru copii talentați din România vor avea privilegiul de a aduce balonul oficial UEFA EURO 2020 pe Arena Națională, la cele 4 partide găzduite de București la Campionatul European de Fotbal. Competiția sportivă debutează la 11 iunie și va fi LIVE pe PRO TV și VOYO.

Cu doar câteva zile înainte de startul UEFA EURO 2020 , unul dintre sponsorii principali ai competiției a anunțat numele celor 4 copii din România care vor aduce balonul oficial la centrul terenului de pe Arena Națională. Stadionul bucureștean va găzdui 4 partide la EURO, iar primii care vor păși în iarba de pe teren sunt 4 puști din România.

Ei vor putea simți energia direct din teren și vor avea parte de multe surprize, de la întâlniri neașteptate, până la un echipament special pregătit pentru ei.

„După o așteptare de un an, UEFA EURO 2020 promite să scrie istorie. I-am invitat pe acești patru copii admirabili să trăiască o experiență unică, pentru că susținem performanța la cel mai înalt nivel și avem o preocupară constantă către sustenabilitate, la nivel de business, de echipe, de indivizi. Însă un viitor sustenabil nu este posibil fără tineri pasionați și implicați, care cred în visurile lor. Știm că noile generații au puterea și energia să schimbe lumea. Ne bucurăm să vă prezentăm poveștile acestor patru tineri care și-au păstrat energia, indiferent de condiții, și au decis să folosească 2020 pentru a se pregăti, pentru a se antrena mai departe și a-și construi drumul către visul lor”, a dezvăluit Bogdan Florea, Director marcă Volkswagen autoturisme.

Cine sunt cei 4 copii care inspiră prin talentul lor

Un pasionat de robotică, component al echipei de aur a Românie, un fotbalist olimpic la matematică, o tânără pasionată de scrimă și o tânără dansatoare sunt cei 4 performeri selectați de sponsor pentru această misiune onorantă. Haideți să-i cunoaștem pe fiecare!

În total, la nivel mondial, 51 de copii, cu vârste între 10 și 14 ani, au fost selectați pentru a reprezenta valorile brandului și a da startul celor 51 de meciuri din competiție.

Theodor Vasile, membru al AutoVortex, echipa națională de robotică

La cei 13 ani ai săi, el este cel mai mic membru AutoVortex, echipa care a adus până acum, în România, 8 medalii de aur. De la 11 ani a început pasiunea lui Theodor pentru roboți și nu a durat mult să știe că visul lui cel mai mare este să aibă propria afacere cu roboți medicali. Este extrem de dedicat pasiunii sale, iar competițiile l-au ajutat enorm să rămână concentrat și să lucreze mânat de spiritul de echipă.

E încurajat de familie, de mentori și de antrenori să își urmeze visurile și să-și dezvolte abilitățile. Experiența UEFA EURO 2020 îl entuziasmează atât de tare, încât e pregătit să ia câteva cursuri de germană ca să se pună la punct și să poată discuta cu jucătorii din Austria.

„Cel mai nou vis al meu e să construiesc un nanorobot care să vină de hac oricărui virus. Iar visul ăsta îmi dă o energie fantastică!”, a povestit el.

Eric Nicolae Lixandru, Campion la matematică BRIO challenge și membru al echipei de fotbal ProSport Academy

Și Eric Nicolae Lixandru are cu ce se mândri. A rezolvat perfect, în timp record, toate exercițiile de la competițiile la care a participat, de-a lungul anilor. Doar 10 minute i-au fost de ajuns lui Eric să rezolve teste pentru care erau alocate 90 de minute. Are 10 ani și e un mare pasionat de fotbal și medaliat la concursuri de matematică.

„Cea mai mare reușită a fost câștigarea olimpiadei BRIO, cea online, în martie. Au fost destul de ușurele problemele”, spune Eric, care caută încontinuu noi și noi provocări, care să-i țină mintea ocupată. Este extrem de pasionat de matematică, însă visul lui cel mai mare este să ajungă fotbalist. De altfel, și practică acest sport de la 5 ani, are câte 3 antrenamente pe săptămână și un potențial mare de a face performanță.

„Fotbalul îmi place la fel de mult ca matematica. În ultimul an, fotbalul a cam stat pe bară. Dar acum avem EURO, suntem pe plus! Sper ca în 2024 să se califice și Naționala noastră. Oricum, în 2028 îi calific eu!”. Eric a fost extrem de încântat să afle vestea că va fi parte din povestea UEFA EURO 2020. „Ducem mingea la centrul terenului. Am fost super bucuros când am aflat că am fost ales”, dezvăluie Eric.

Andreea Mitruș, Vice-campioană națională la scrimă U9, în 2017

Are 12 ani și pasiunea ei este scrima. Nu și-ar fi imaginat niciodată că va ține o sabie în mână și că îi va plăcea atât de mult acest sport încât să atingă performanța. Pentru asta, efortul e colosal. Se antrenează zilnic, se dedică întru totul pasiunii ei și muncește enorm, cu perseverență și ambiție.

„Unele antrenamente sunt mai grele. Pe lângă antrenamentul de scrimă, există antrenamentul fizic pe care îl fac pe stadion, cu un preparator fizic și acela este cel mai greu”, spune Andreea. E bucuroasă că a reluat antrenamentele și că au reînceput și competițiile de scrimă, pentru că-n pandemie a suferit destul de mult că nu a putut exersa.

Visul ei este să câștige o medalie mondială sau chiar olimpică și să devină antrenoare de scrimă. „Energia ți-o dă visul pentru care lupți”, spune sportiva. E încântată de experiența UEFA EURO 2020, unde știe că va avea emoții. „O să am emoții, dar nu se compară cu cele pe care le am în meciurile mele”, precizează sportiva.

Nikol Varga, dublă campioană mondială și de 4 ori campioană europeană la Dans Contemporan și Acrodance

Numeroase titluri naționale, europene și mondiale la dans contemporan, dans modern și balet. Ele o definesc pe talentata Nikol Varga care, la numai 11 ani, știe ce înseamnă arta spectacolului, performanța și perfecțiunea. Anul acesta, a ieșit pe locul al doilea la un concurs internațional organizat online, în care s-a întrecut cu 77 de participanți din 42 de țări.

Toți membrii familiei sunt pasionați de sport, așa încât Nikol a găsit mereu susținere în a-și urma visul. Acum, îmbină dansul cu elemente spectaculoase de acrobație. Visul micuței sportive este să ajungă pe cele mai mari scene ale lumii.

„Chiar și în cea mai grea izolare, visul tău e întotdeauna lângă tine. El îți dă energia să mergi mai departe, să te antrenezi, să te menții în formă, ba chiar să progresezi. Nu se poate fizic, se poate online. Nu se poate în echipă, se poate singură. Dar se poate! Pe marile scene ale lumii ajung doar cei care pot. Iar eu pot!”, spune Nikol.

Ca partener oficial de mobilitate al UEFA EURO 2020, Volkswagen își propune să aducă mai mult în atenția publicului valorile care stau la baza dezvoltării sale. Astfel, compania se dedică unui efort susținut și continuu pentru sustenabilitate în materie de business și dezvoltare, un proces care are la bază performanța susținută prin 100% pasiune și implicare.

Cele 4 meciuri de la EURO 2020 găzduite de Arena Națională

13 iunie 2021: Austria – Macedonia de Nord (ora 19:00)

17 iunie 2021: Ucraina – Macedonia de Nord (ora 16:00)

21 iunie 2021: Ucraina – Austria (ora 19:00)

28 iunie 2021: partidă optimi de finală (ora 22:00).