Cei mai apreciați și îndrăgiți artiști români urcă pe 18 și 19 septembrie pe scena The Artist Awards de la Craiova

Doua zile pline! Cu muzica, distracție, premii si multe surprize! Pe 18 si 19 septembrie, Piața Mihai Viteazul din Craiova devine locul in care cei mai tari artiști si creatori de conținut își dau întâlnire pentru unul dintre cele mai mari evenimente muzicale: The Artist Awards.

Weekendul acesta, in Craiova va răsuna muzica buna! Pe 18 septembrie, ziua in care vor fi celebrati creatorii de conținut, pe scena The Artist Awards vor urca 5GANG, Alexia, Bastien, Cezar Guna, Holy Molly, Nalani, OG Eastbul, Roxen si Yuka. Prima zi a evenimentului va avea parte si de un invitat special: Shanguy, un proiect venit de peste hotare. Cei doi membri ai proiectului vor canta alaturi de Holy Molly, single-ul recent lansat – „C’est la vie”, dar si piese precum „La Louze” sau „Desole”, single-uri ce au dominat topurile de specialitate din Polonia si Italia.

A doua zi a evenimentului se anunța si ea una speciala. Vom afla împreuna cine sunt cei mai votați si apreciați artiști ai anului 2021 si vom cânta cu Alina Eremia, AMI, Carla’s Dreams, EMAA, florianrus, INNA, Irina Rimes, Iuliana Beregoi, Killa Fonic, Nicole Cherry, Olivia Addams, Sickotoy, The Motans, Tiny Tigers, Voltaj si wrs. Line-up-ul este completat de o aparitie speciala a proiectului CTC, iar weekendul va fi închis de un moment pus in scena de Opera Romana Craiova. In plus, toti cei prezenti in piata vor avea parte de un moment supriza oferit de LIDL Romania.

Premiile din cadrul evenimentului au fost acordate prin voting, în funcție de preferințele publicului. Votarea s-a desfășurat pe site-ul www.theartistawards.com în perioada 24 – 29 august, iar câștigătorii vor fi aflați în zilele de 18 și 19 septembrie.

The Artist Awards 2021 este un eveniment gratuit pentru public, organizat de Big Events în parteneriat cu Opera Română Craiova si Primaria Craiova, cu sprijinul LIDL Romania si sutinut de KissFM, ProTV Plus si Voyo. Accesul la eveniment se va face in baza adeverinței de vaccinare sau a unui test PCR sau Antigen cu rezultat negativ, făcut cu cel mult 72h, respectiv 24h, înainte de eveniment.