Cel mai potent bărbat din lume are 12 soții, 102 copii și 568 de nepoți. Copleșit financiar, cere ajutorul autorităților

La 67 de ani, un bărbat din Uganda are 102 copii și 568 de nepoți! Musa Hasahya locuiește împreună cu familia lui numeroasă în Bugisa, Uganda, unde poligamia este legală.

Bărbatul s-a căsătorit cu prima soție, Hanifa, în 1971, la vârsta de 16 ani, după ce a abandonat școala, iar la 18 ani a devenit pentru prima dată tată.



Musa și-a tot extins familia și a ajuns să aibă 12 soții. Copleșit de problemele financiare, fermierul le-a cerut nevestelor să ia anticoncepționale, fiindcă nu poate întreține o familie mai mare. De altfel, el a cerut deja sprijin de la guvern.

"Venitul meu s-a tot redus în ultimii ani din cauza creșterii costului vieții, iar familia mea a devenit tot mai mare. M-am însurat cu femei una după alta. Cum poate să fie mulțumit un bărbat doar cu o femeie?", a spus fermierul ugandez.



