Cel mai prost hoț! Ce a făcut un soldat rus după jefuirea unei case din Irpin

Mii de oameni au fugit din orașul Irpin din apropierea capitalei Ucrainei, Kiev, după ce zonele rezidențiale și rutele de evacuare a civililor au fost atacate în mod susținut de forțele militare ale Rusiei.

După lupte grele, la sfârșitul lunii martie, Ucraina a reușit să recupereze orașul Irpin din mâinile Rusiei, preluând din nou controlul deplin. Totuși, orașul zace acum în ruine. Jafurile în orașul Irpin au fost la ordinea zilei. Soldații ruși au devastat locuințele și au furat tot ce se poate.

O ucraineancă și-a găsit imobilul prădat de militarii ruși, dar și o "surpriză" din partea prădătorilor. Un soldat rus și-a făcut un selfie cu un aparat Polaroid, iar fotografia a lăsat-o proprietarilor. Poza a fost găsită sub covor chiar de cea care deține imobilul.



Here is a case. Deoccupied city of Iprin; woman accidentally found polaroid shot under the carpet. Russ soldier made it, while robbing her flat. It took us a minute to identify a "selfie lover" with AI tech. Nikita Tretyakov, 26 y.o., Rostov-on-Don — looter and war criminal. pic.twitter.com/BJyHxkwOI8