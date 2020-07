Celia, strigăt disperat pe internet: „Vreau să îl văd sănătos, să mă ia în brațe și să fie bine”

Celia a lansat un strigăt de ajutor către admiratorii ei și nu numai! Cu lacrimi în ochi, artista și-a implorat apropiații și fanii să contribuie la o misiune extrem de emoționantă. Cântăreața le-a oferit toate detaliile și speră că oamenii vor reacționa într-un număr destul de mare.

Mamă a unui băiețel pe care îl adoră, Celia a aflat recent de trauma pe care o trăiește un copil, Andrei Constantinescu, care are doar 6 ani. Părinții lui au primit o veste îngrozitoare de la medici în urmă cu câțiva ani: micuțul lor are leucemie.

Andrei Constantinescu este din Deva, locul natal al artistei, și trăiește de câțiva ani pe muchie de cuțit din cauza leucemiei care a răbufnit pentru a doua oară în trupul lui. Tot de atunci a început și lupta familiei și a micuțului, iar acum au nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare ca să iasă învingători în fața cumplitei maladii. Copilașul în vârstă de șase ani se află internat într-o clinică din Istanbul, fiind diagnosticat încă de când avea doi ani cu leucemie acută limfoblastică common B.

Cântăreața Celia a distribuit povestea tristă și le-a transmis următorul mesaj admiratorilor săi și oamenilor cu suflet mare:

„În viață nimic nu e întâmplător. Cândva am auzit de acest caz, căci ei sunt din Deva, orașul meu natal, și am încercat să ajung atunci la ei, dar nu am reușit, apoi viața a făcut să ajung în contact cu copilul acesta minunat și cu mămica lui. De când l-am văzut, mi-a atins inima! Voi lupta pentru ca el să fie auzit, pentru că e nevoie să ne mobilizăm în masă! Din puțin se face mult! Eu vreau să îl văd sănătos, să mă ia în brațe și să îl văd bine! Vă rog din toată inima, oamenii simpli sunt cei care sar primii. Eu cred în voi! Cred în bunătate, în conștiință, cred că putem să ajutăm, ei au trecut prin atât de multe cumpene, au cheltuit peste 100.000 de euro numai anul acesta, a trecut de un transplant și din păcate nu a fost suficient. E nevoie și de rugăciune, e nevoie de oameni și de suflete calde! Cum ar fi să fim solidari, să fim buni... să sărim în ajutor atunci când ni se cere??? Eu vă rog din toată inima! Cred în voi, cred că din puțin putem face mult și cred în puterea rugăciunii. Vă rog din inima, 2 euro - mesaj la 8828 cu text: "Andrei C". Din puțin se face mult, vă rog, hai să arătăm că suntem o putere și putem face bine! Vă rog mult! Este un caz verificat de mine... Trimit iubire și vă mulțumesc!

Conturile directe a le mamei

????RO28BTRLRONCRT0PC7053701 cont lei banca Transilvania Hertz Bianca

????RO84INGB0000999908412791

cod swift INGBROBU Hertz bianca

cod bic 606410008. ING bank cont LEI

????RO96INGB0000999909899003 EURO Ing bank Hertz bianca

????Paypal- biancahertz30gmail.com

????REVOLUT 0723098864❤️????❤️”

foto: PR Celia

