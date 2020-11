Cercetătorii de la Harvard au analizat care este riscul de transmitere a noului coronavirus în avion

Un studiu de la Universitatea Harvard, citat de CNN , a analizat gradul de pericol existent în avion în ceea ce privește infectarea cu noul coronavirus.

Studiul a folosit programe pe computer pentru a revizui fluxul de aer din cabinele de avion și a ajuns la concluzia că sistemele de ventilație specializate la bord filtrează 99% din virusurile aeriene. Studiul a fost finanțat de companiile aeriene, de către producătorii de avioane și de către aeroporturi, dar cercetătorii de la Harvard insistă că acest lucru nu a avut un impact asupra descoperirilor lor.







Cercetătorii de la Universitatea Harvard au constatat că, deși aerul este recirculat înapoi în cabină, acesta trece mai întâi prin filtre de înaltă calitate care îl curăță.Astfel, este puțin probabil ca picăturile de virus de la un pasager să infecteze un altul din cauza unei „direcții descendente” a fluxului de aer.



Cu toate acestea, sistemul de ventilație nu este eficient 100%. Cercetătorii de la Harvard au insistat asupra importanței măștilor și au menționat rolul important al dezinfectării și al screeningul-ui pasagerilor pentru simptomele Covid-19.

FOTO: SHUTTERSTOK