CercetÄƒtorii studiazÄƒ un spary nazal care blocheazÄƒ absorbÈ›ia virusului SARS-CoV-2 È™i ar putea funcÈ›iona ca un vaccin

„A avea ceva nou care funcționează împotriva coronavirusului este interesant”, a spus dr. Arturo Casadevall, președintele de imunologie la Școala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg, care nu a fost implicat în studiu.

Studiul a fost finanțat de National Institutes of Health și Columbia University Medical Center. Momentan, echipa ar necesita fonduri suplimentare pentru a continua studiile clinice la om. Dr. Anne Moscona, medic pediatru și microbiolog la Columbia și coautor al studiului, a declarat că cercetătorii au solicitat un brevet asupra produsului și speră că Universitatea Columbia se va apropia de Operațiunea Warp Speed a guvernului federal sau de marile companii farmaceutice care caută noi modalități de combatere a coronavirusului.

Spray-ul atacă virusul direct. Conține o lipopeptidă, o particulă de colesterol legată de un lanț de aminoacizi, elementele constitutive ale proteinelor. Această lipopeptidă specială se potrivește exact cu o întindere de aminoacizi din proteina vârf a virusului, pe care agentul patogen îl folosește pentru a se atașa la o cale respiratorie sau la o celulă pulmonară umană.

Înainte ca un virus să își poată injecta ARN-ul într-o celulă, vârful trebuie să se dezarhiveze eficient, expunând două lanțuri de aminoacizi, pentru a se contopi cu peretele celular. Pe măsură ce vârful se închide înapoi pentru a finaliza procesul, lipopeptida din spray se introduce, se fixează pe unul dintre lanțurile de aminoacizi ale vârfului și împiedică atașarea virusului. „Este ca și cum ai fi închis un fermoar, dar ai mai pune un fermoar în interior, astfel încât cele două părți nu se pot întâlni”, a spus Matteo Porotto, microbiolog la Columbia University și unul dintre autorii lucrării.



