Cercetătorul olandez care a anticipat cutremurul din Turcia face previziuni despre România

Frank Hoogerbeets a anticipat cutremurul din Turcia și Siria , creând isterie în rândul locuitorilor de pe mai multe continente. Mii de oameni i-au scris pentru a-l întreba dacă au motive să se îngrijoreze în legătură cu un nou cutremur în zona lor de reședință.

Cercetătorul olandez a explicat pe Twitter că există o legătură între alinierea planetelor și mișcările telurice, deși cea mai mare parte a comunității științifice susține că nu sunt dovezi care să confirme teoria.

Tot pe Twitter, Frank Hoogerbeets a pomenit de România, țară care a fost lovită în trecut de mai multe cutremure de magnitudine mare. Olandezul e sigur că un nou seism major va afecta țara noastră.

„Câteva informații de background: Din 1900, în România au avut loc cinci cutremure M6 și patru M7 (magnitudine – n.red.), majoritatea de adâncime (90-150 km). Ultimul M7 a fost în 1990 și suntem în fereastra pentru următorul”, a scris cercetătorul pe pagina sa de Twitter.

