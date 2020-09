Chadwick Boseman, omagiat de copii cu fotografii emoționante

Actorul principal din filmul „Black Panther” este regretat de tot Hollywood-ul, însă copiii pe care i-a inspirat cu personajul său glorios au impresionat cu gestul lor de rămas bun.

Chadwick Boseman (43 de ani) va rămâne mereu în amintirea copiilor de pe întreaga planetă cu al său Wakanda forever, strigătul de luptă al Regelui T’Chala. Imediat după moartea sa, cei mici i-au adus un ultim omagiu pe rețelele sociale, unde au recreat una dintre posturile preferate ale personajului din Black Panther.

„Aceasta este puterea și impactul său asupra noii generații”, a scris pe Twitter actorul Mark Ruffalo (Hulk) în dreptul a două fotografii sugestive.

This is his power and impact on the next generation. #ChadwickForever pic.twitter.com/uzwaNOt8M0 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 30, 2020

„Iată de ce asta contează atât de mult. Odihnește-te în pace”, a transmis și actrița Halle Berry, distribuind o fotografie cu un băiat care își ia rămas bun de la idolul său cu ochii în lacrimi.

why this matters so much.⁣

rest in heavenly peace. ⁣

⁣#WakandaForever pic.twitter.com/tEksgYEb8q — Halle Berry (@halleberry) August 29, 2020

„Era un bun model pentru mine și pentru băieții de culoare, fiindcă m-a convins că băieții de culoare pot fi și ei eroi. Când am aflat că a murit, am fost foarte trist. Am plâns și nu m-am putut opri din a vorbi despre el”, a dezvăluit pentru CNN Kian Westbrook, un băiat de 7 ani din Missouri.

MY BABY BOY AND THE AVENGERS HOLDING A MEMORIAL FOR BLACK PANTHER❤????????#Wakanda4Ever pic.twitter.com/nYAnER23Ig — King Westbrook (@KingWestbrook7) August 29, 2020

Și adulții s-au despărțit cu greu de actor

Lewis Hamilton i-a dedicat prima poziție obținută în calificări și victoria de la Spa Francorschamps (Belgia) actorului din Black Panther. Pilotul de Formula 1 a plecat capul în semn de regret pentru dispariția prematură a lui Chadwick Boseman.

Fotbalistul francez Jonathan Bamba a sărbătorit înscrierea unui gol în partida cu Stade de Reims cu salutul Wakanda forever. Totdotată, mai mulți artiști plastici s-au întrecut în desene și picturi dedicate actorului Chadwick Boseman.

Un eveniment de comemorare a sa va avea loc joi, 3 septembrie, în orașul natal, Anderson (Carolina de Sud). Înmormântarea, ale căror detalii nu se cunosc încă, ar putea avea loc chiar în localitatea în care s-a născut actorul.

Chadwick Boseman a murit de cancer la colon, boală care a descoperit-o în 2016. De atunci s-a luptat cu ea în fiecare zi, însă nu a reușit să o învingă.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

