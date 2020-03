Charlie Sheen, acuzat de viol într-un documentar controversat. Reacția actorului

Actorul american Corey Feldman a lansat acuzații grave la adresa lui Charlie Sheen în cadrul documentarului (My) Truth: The Rape of Two Coreys.

Nou scandal pentru Charlie Sheen (54 de ani). Actorul din Doi bărbați și jumătate a fost obligat să răspundă public unei acuzații grave, lansate în spațiul public de colegul de breaslă Corey Feldman. Acesta pretinde că Sheen a violat un tânăr de 13 ani, în 1986, pe platoul de filmare al peliculei Lucas.

„Charlie m-a aplecat între două rulote, mi-a pus ulei Crisco pe fund și m-a violat în plină zi. Oricine putea să treacă pe acolo, oricine putea să vadă”, spune în documentar Corey Feldman, care susține că acestea au fost cuvintele victimei.

„Aceste acuzații bolnave, deviante și grotești nu s-au întâmplat”, a răspuns Charlie Sheen publicației Huffington Post. Actorul se apără inclusiv cu mărturia mamei băiatului, Judy Haim, care susține că toate acuzațiile aduse lui Sheen au fost inventate.

Din nefericire, cel care ar fi putut depune mărturie, adolescentul pretins molestat Corey Haim, nu mai este în viață acum. El a murit de pneumonie la vârsta de 38 de ani.

Charlie Sheen și Angus T. Jones în serialul Doi bărbați și jumătate. FOTO: Getty Images

Nu e prima dată când Charlie Sheen este acuzat de viol în acest dosar. Scandalul a izbucnit în acum mulți ani, când National Enquirer a publicat o anchetă care îl viza pe actor. Charlie Sheen a dat în judecată publicația pentru defăimare, însă scandalul s-a stins cu o înțelegere între cele două părți.

Charlie Sheen a avut nenumărate relații amoroase cu femei frumoase, însă și relații homosexuale pe care a încercat să le țină la distanță de cei din jur. În urmă cu 5 ani a recunoscut public că a fost diagnosticat cu HIV și că se află sub tratament.

Fotografii: Getty Images