Chef Joseph Habad inaugurează un hub culinar unic în România

Chef Joseph Hadad, artist-creator al unui univers culinar inconfundabil, își va îndeplini un nou vis până la finalul anului 2020: realizarea unui hub culinar format din trei restaurante, situat în inima Bucureștiului.

Primăvara acestui an a fost o provocare pentru Chef Hadad, dar a fost și o perioadă în care a continuat să fie prezent în fața publicului prin rețetele transmise prin intermediul canalului IGTV, direct de acasă. În același timp, a început să funcționeze cu succes serviciul de livrări al brasseriei CAJU și cel de catering pentru evenimente, care vor continua și în lunile următoare. Dar o asemenea perioadă necesită și luarea unor decizii pe termen lung, iar chef Hadad, cu îndrăzneala ce îl caracterizează, a luat o decizie strategică de business: realizarea unui hub culinar format din trei restaurante, pe strada Nicolae Golescu, în inima Bucureștiului.

Primul este brasseria CAJU by Joseph Hadad, care va prezenta același stil de casual dining ce îi permite lui chef Hadad să ofere oaspeților preparate ce amintesc de gusturile copilăriei sale, cu puternice influențe nord-africane.

Al doilea restaurant va fi JOSEPH by Joseph Hadad, care se va muta în apropiere de CAJU. Lucrările de amenajare a spațiului sunt extrem de complexe și necesită câteva luni de lucru până la lansare. Atunci când l-a înființat, ca tribut adus pasiunii sale de o viață, Joseph Hadad a visat ca restaurantul ce-i poartă numele să devină universul unei revoluții gastronomice în România, acel loc special, așteptat și dorit în București. Timp de 7 ani, JOSEPH a îmbinat cultul pentru gastronomia gourmet cu nevoia de a fi într-un spațiu confortabil, primitor și rafinat, cu servicii de top. Toate aceste elemente se vor regăsi și în noul JOSEPH, pe care chef Hadad îl va inaugura la sfârșitul anului.

Al treilea restaurant se va găsi la 50 de metri de CAJU și are un concept ce combină foarte bine ideea de bar cu cea de masă. MACE by Joseph Hadad, cu puternice influențe marocane, va fi inaugurat în cursul lunii august a acestui an.

Cei care îi vor călca pragul vor fi răsfățați cu feluri de mâncare unicat, foarte aromate și nișate, pe lângă alte preparate de inspirație marocană.

Chef Joseph Hadad crede cu tărie în magia răsfățului culinar și permanent experimentează mixuri de arome, inovează rețete și realizează preparate de autor ce nu pot fi savurate în niciun alt loc din România. În hubul culinar pe care îl va crea, orice masă va fi o experiență în sine, ca un ritual gastronomic personalizat pentru fiecare client în parte. Lumea Joseph Hadad înseamnă o fuziune de gusturi, arome și savoare, gata să bucure și cei mai pretențiosi gurmanzi.



Vezi și VIDEO: ShARE ÎN BUCATE - Cum gătești cea mai simplă supă-cremă de ciuperci