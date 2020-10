Chitaristul Eddie Van Halen a murit de cancer la 65 de ani. „Viața mea s-a schimbat când te-am întâlnit”

Legenda muzicii rock a anilor ’80 Eddie Van Halen a spus adio lumii, la vârsta de 65 de ani. Chitaristul s-a stins din viață din cauza cancerului la gât de care suferea de 5 ani.

Eddie Van Halen a dus o lungă luptă cu maladia necruțătoare, iar familia lui se simte amputată după dispariția sa.

„Nu-mi vine să cred că trebuie să scriu asta, dar tatăl meu, Edward Lodewijk Van Halen, a pierdut greaua și anevoioasa luptă cu cancerul. A fost cel mai bun tată pe care l-aș fi putut cere. Te iubesc mult, Pop”, a scris fiul său, Wolfgang, pe Instagram.

Van Halen, născut în Olanda, a fost căsătorit în perioada 1981-2007 cu Valerie Bertinelli (60 de ani). Fosta lui soție și-a amintit de anii frumoși pe care i-au petrecut împreună.

„Acum 40 de ani, când te-am cunoscut pe tine, viața mea s-a schimbat pentru totdeauna. Mi-ai oferit adevărata lumină în viață, fiul nostru Wolfgang. În ciuda tuturor tratamentelor provocatoare pentru cancerul pulmonar, ți-ai păstrat spiritul superb și acel zâmbet neastâmpărat. Sunt recunoscătoare că eu și Wolfie am putut să te ținem de mână în ultimele clipe. Ne vedem în viața următoare, iubirea mea”, i-a transmis Valerie Bertinelli, actriță și vedetă de televiziune de peste Ocean.

Eddie Van Halen și fosta soție, Valerie Bertinelli. FOTO: Getty Images

Actuala soție a lui Van Halen este Janie Liszewski, actriță și femeie cascador.

Cine a fost Eddie Van Halen

Edward Lodewijk Van Halen, cunoscut pentru numele de scenă Eddie Van Halen, s-a născut la Amsterdam la 26 ianuarie 1955. Chitarist, compozitor și producător muzical, Van Halen s-a mutat cu familia în SUA, în anul 1962. Trei ani la rând a câștigat competiția de pian care se ținea anual la colegiul din Long Beach. După o scurtă tentativă de a cânta la tobe, Van Halen s-a îndrăgostit de chitara electrică.

A format prima trupă, The Broken Combs, împreună cu fratele său, Alex, și cu alți trei prieteni. În 1974, cei doi au schimbat numele trupei în Van Halen, care există și azi. Anii ’80 au fost cei mai prolifici și i-au adus membrilor trupei 5 discuri de platină (albumul 1984). În 1992, trupa a câștigat premiul Grammy – Best Hard Rock Performance with Vocals pentru albumul For Unlawful Carnal Knowledge.

În anul 2000, Van Halen a fost diagnosticat cu cancer la limbă, medicii fiind nevoiți să-i amputeze o parte din organul vorbirii. În 2002 declara că s-a vindecat, însă în 2015 a confirmat că boala i-a afectat gâtul. Cancerul de gât l-a zguduit din temelii și pe actorul Val Kilmer.

Azi, din trupa Van Halen face parte și fiul său, Wolfgang, care e basistul formației.

Fotografii: Getty Images

