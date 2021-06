Christian Eriksen a fost externat din spital. Primul lucru pe care l-a făcut danezul

Christian Eriksen, mijlocașul danez care a căzut pe teren, în timpul partidei Danemarca-Finlanda din 12 iunie, a fost externat din spital. Fotbalistul a trecut cu bine de operația prin care i s-a implantat un defibrilator cardiac intern și a părăsit spitalul din Copenhaga.

Christian Eriksen, care a suferit un stop cardio-respirator în timpul meciului Danemarca - Finlanda, de la EURO 2020, a mers imediat să-și viziteze colegii din naționala Danemarcei. Anunțul a fost făcut pe contul oficial de Twitter al reprezentativei nordice.

"Christian Eriksen a fost operat cu succes și a fost externat din Rigshospitalet (n.r.- Spital din Copenhaga). Astăzi a vizitat echipa națională în Helsingor, iar de acolo va merge acasă și va petrece timp cu familia", se arată în comunicatul danezilor.

Christian a declarat: "Mulțumesc pentru numeroasele mesaje de susținere. A fost incredibil să văd și să simt aceste lucruri. Operația a decurs bine și mă simt bine, date fiind condițiile. A fost o adevărată plăcere să-i văd pe băieți după fantasticul meci de aseară. Nu mai e nevoie să o spun, o să-i susțin luni, în meciul cu Rusia".

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1