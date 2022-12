Christmas All The Ways, serie de concerte de Crăciun la Palatul Bragadiru

Palatul Bragadiru din Capitală este gazda unor concerte memorabile de Crăciun. Românii sunt întâmpinați cu folclor românesc și argentinian, muzică clasică și jazz, operă și musical, colinde și o expoziție de artă contemporană românească, cu vânzare.

Christmas All The Ways este conceptul sub care Palatul Bragadiru din București celebrează anul acesta spiritul Crăciunului, în perioada 17 – 23 decembrie. Artiști consacrați din stiluri muzicale diferite își vor da întâlnire pe scenă pentru a atinge gusturi și sensibilități felurite.

Evenimentul va fi marcat și cu o expoziție de artă contemporană românească, cu vânzare, pentru a oferi o notă de eleganță și savoare interbelică sărbătorilor de Crăciun.

Printre artiștii care vor urca pe grandioasa scenă a Palatului Bragadiru se numără:

Eduard Kunz – unul dintre cei mai importanți pianiști ai momentului – Christmas Classics

– unul dintre cei mai importanți pianiști ai momentului – Christmas Classics Taraful Ionică Minune & Bibescu – Șaraimanic la Palat

– Șaraimanic la Palat Analia Selis și Mariano Castro – Christmas Tales

– Christmas Tales Aurelian Temișan , alături de muzicieni de jazz renumiți, precum Ciprian Pop, Albert Tajti, Ionuț Baranga

, alături de muzicieni de jazz renumiți, precum Ciprian Pop, Albert Tajti, Ionuț Baranga Vlad Popescu – Christmas Carols.

Expoziție de artă românească

Artiștii vor expune în cadrul expoziției cu vânzare - Art for Christmas, iar cele peste 60 de etichete de vin românesc, atent selecționate pentru pasionații de frumos și enologie, își vor găsi perechea alături de platouri cold-cuts, special concepute pentru o experiență wine-tasting de neuitat, alături de zâmbete și voie bună, lângă impresionantul brad de Crăciun de la Palat.

Programul Christmas All The Ways la Palatul Bragadiru | 17 – 23 decembrie

Traditional Christmas - 17 decembrie | 20:00

Taraful lui Ionică Minune și Bibescu – Șaraimanic la Palat

Christmas Tales - 18 decembrie | 19:00

Analia Selis & Mariano Castro – folclor Argentinian, câtece tardiționale de Crăciun, tango

Christmas Classics - 20 decembrie | 19:00

Eduard Kunz - Piano Concert

Repertoire: Tchaikovsky – Seasons complete, Rachmaninov – Moments Musicaux Complete

Christmas Carols - 21 decembrie | 19:00

Aurelian Temișan alături de muzicieni de jazz renumiți - Ciprian Pop, Albert Tajti, Ionut Baranga, Vlad Popescu

Art for Christmas | 19-22 decembrie

Program – 19 decembrie 16:00 – 21:00 | 20-21-22 decembrie 12:00 – 18:00

Expoziție de artă contemporană românească cu vânzare. Expun Eugen Raportoru, Manuel Mănăstireanu, Ștefan Pelmuș, Gheorghe Coman, Dumitru Mihai Glodeanu, Dumitru Macovei, Florin Șutu, Bogdan Turcea, Sofia Ovejan, Celula de artă

Povestea Leului Ra | 22 decembrie, 19:00

Un spectacol concert pentru părinți și copii

Regia: Cezar Ghioca

Cu: Andrei Duțu, Marius Popa, Amalia Uruc, Dalma Kovacs, Medea Bălănică

Din suflet, de Crăciun | 23 decembrie, ora 19:00

Operă, operetă și musical cu sopranele Cristina Fieraru și Teodora Constantinescu, tenorul Daniel-Andrei Găină-Cojuharov, baritonul Andrei Ovidiu Hâncuș, pianista Ioana Găină-Cojuharov, alături de echipa de coregrafi și dansatori din care fac parte: Irina Florea, Iulia Vasile, Alexandru Daniel Bãrbieru.

Biletele au fost puse în vânzare pe site-ul Teatrului Godot - Palatul Bragadiru , dar și pe platformele de ticketing – iabilet.ro, bilete.ro, mystage.ro, eventbook.ro.

Vezi și VIDEO: