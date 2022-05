Cine e bărbatul misterios care a stat cu Vladimir Putin de Ziua Victoriei? Vocile spun că ar fi următorul președinte al Rusiei

Rușii au sărbătorit în Piața Roșie din Moscova, pe 9 mai, Ziua Victoriei, care comemorează înfrângerea Germaniei naziste din anul 1945.

La eveniment, așa cum era de așteptat, personajul principal, care a fost urmărit de toată lumea pas cu pas, a fost Vladimir Putin. Iar la un moment dat, în timpul paradei, alături de președintele rus a apărut un bărbat despre care se spune că ar fi misterios.

Imaginile cu cei doi au fost publicate pe Twitter de către pilotul ucrainean de curse Igor Sushko, iar clipul video a adunat zeci de mii de vizualizări. Doar că bărbatul de lângă Vladimir Putin nu ar fi atât de misterios pe cât se crede.

#KREMLIN #May9th: The young man with whom #Putin had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin's hand-picked #successor. pic.twitter.com/KIHXb8v2Iy