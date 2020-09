Cine este Allen Coliban, noul primar al Brașovului

Allen Coliban, candidatul USR PLUS, este noul primar al Brașovului, reușind la alegerile locale din 27 septembrie să-l învingă pe George Scripcaru, care era primar de 16 ani.

Allen Coliban, în vârstă de 41 de ani, are o experiență de 10 ani în industria IT, 8 ani în consultanță de business şi fonduri europene, 6 ani în dezvoltare organizațională şi managementul performanței și 4 ani de când se află în lumea politică.

Allen Coliban este originar din Scheii Brașovului. Deși a plecat la București pentru studii, acesta a decis să se întoarcă la Brașov pentru a-și crește cele două fiice.

De asemenea, Allen Coliban este și sportiv, practicând în trecut schiul și curlingul: „Am reprezentat România la Abu Dhabi Adventure Challenge (2007) și la IGWA Guadeloupe (locul 7), dupa ce anterior câștigasem mai multe concursuri în țară.

În schi, am câștigat locul 1 la Campionatele Universitare de Schi Alpin Grupa B (GS, 2005). În curling, am câștigat o medalie de argint la Campionatul European – Grupa C (2013), am fost instructor în Scoția, Cehia, Germania, China, Japonia, iar în 2014 am organizat Campionatele Mondiale și Jocurile Paralimpice”, spune Allen Coliban în prezentarea oficială de pe site-ul colibanprimar.ro/.

Noul primar al Brașovului are foarte multe pasiuni, iar pe pagina de Instagram politicianul își încânta urmăritorii cu sesiuni de cântat la chitară.





Sursă foto: Instagram Allen Coliban