Cine este Armin van Buuren, artistul care va urca pe scena WE ARE ONE

Armin van Buuren și-a anunțat prezența la cel mai mare concert caritabil din România și va urca pe scena WE ARE ONE, pentru a susține poporul ucrainean.

Sâmbătă, 12 martie, de la ora 16:00, pe Arena Națională, unii dintre cei mai apreciați artiști, atât din țară, cât și din lume și-au anunțat prezența la WE ARE ONE și vor urca pe scenă pentru a susține poporul ucrainean. Printre ei se află și artistul internațional Armin van Buuren.

Armin van Buuren este unul dintre cei mai cunoscuți DJ și producători din întreaga lume și, cu siguranță, i-ai ascultat cel puțin o dată muzica. Artistul de origine olandeză, în vârstă de 45, a lansat de-a lungul anilor mai multe piese, care au devenit hituri, precum “In and Out of Love”, “Waiting for the night”, “Blah Blah Blah”, “Turn It Up” și multe altele.

Armin van Buuren a mai fost în România, la cele mai mari festivaluri din țară. Artistul a acceptat cu empatie și bucurie invitația de a urca și pe scena WE ARE ONE pe 12 martie, la cel mai mai mare concert caritabil din țară, pentru a sprijini împreună ucrainenii care trec acum prin momente dificile.

Fiecare bilet de acces la WE ARE ONE reprezintă o donație către Crucea Roșie Română pentru susținerea poporului ucrainean! Biletele pot fi cumpărate de pe www.weareoneromania.com.