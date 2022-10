Cine este Serghei Surovikin, numit și „Generalul Armaghedon”. Vladimir Putin i-a dat mână liberă la operațiuni militare în Ucraina

Serghei Surovikin a fost numit comandant al Forțelor pentru Operațiuni Speciale din Ucraina, pe 8 octombrie. Vladimir Putin i-a dat mână liberă să conducă armata rusă în războiul din Ucraina, pe fondul unor eșecuri militare înregistrate în ultimul timp.

El a slujit Kremlinul în cinci războaie din întreaga lume, lăsând în urmă orașe zdrobite și vieți distruse, în timp ce și-a câștigat porecla înfiorătoare de „General Armaghedon”.

La doar câteva zile după ce i s-a încredințat să desfășoare operațiuni militare în Ucraina, Serghei Surovikin a ordonat atacul cu rachete asupra mai multor orașe ucrainene, inclusiv asupra Kievului.



Un nuovo comandante russo per la guerra in Ucraina: Sergey Surovkin, il generale che comandò l'aviazione in Siria nel 2015 e che combattè nella seconda guerra in Cecenia. Un profilo tracciato dal @nytimes https://t.co/T891PgjEfy