Comunicațiile radio ale soldaților ruși care au invadat Ucraina au fost înregistrate! Ce discută între ei

Firma britanică de informaţii geospaţiale ShadowBreak a dezvăluit că a intrat în posesia comunicațiilor radio ale soldaților ruși care au invadat Ucraina.

Potrivit paginii de Twitter a celor de la ShadowBreak, pentru prima dată într-un război modern, trupele nu comunică digital, ci prin radio. Astfel, comunicațiile ruse de pe teren pot fi auzite de oricine!

For the 1st time in a modern conflict, the regular forces of Russia are communicating without digital mode, making them fully audible by everyone.

A story documented by Nicholas Laidlaw (https://t.co/zPyhfSbEQW) might explain that the cause would be bad logisitic preparation. pic.twitter.com/eitSovjuN7