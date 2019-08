Concertul Armin van Buuren de la UNTOLD 2019 e LIVE pe PROTVPLUS.RO. Ești gata de distracție?

Ziua cea mai lungă pentru Armin van Buuren la UNTOLD se apropie. Vineri, 2 august 2019, renumitul DJ olandez va fi LIVE pe PROTVPLUS.RO de pe scena principală a festivalului de la Cluj-Napoca.

Dacă nu ajungi la UNTOLD 2019, dar gândul ți-e numai acolo, nu-i cu supărare. Cele mai tari concerte de la festival se văd LIVE pe platforma PROTVPLUS.RO. Azi ne facem încălzirea cu Alex Parker, Smiley, Tujamo și Steve Aoki, însă mâine avem ziua Armin la UNTOLD.

Concertul DJ-ului olandez va fi transmis integral pe PROTVPLUS.RO, începând cu ora 00.00. Totodată, prestația sa LIVE poate fi văzută și pe PRO TV, de la ora 2.00 la ora 4.00.

FOTO: Getty Images

Armin van Buuren este foarte atașat de festivalul din România, pe care îl consideră foarte aproape de inima sa. El a compus și imnul oficial al festivalului UNTOLD 2019.

„Festivalul UNTOLD are un loc special în inima mea, așa că atunci când a apărut această oportunitate, nu am mai stat nicio secundă pe gânduri. Este o onoare pentru mine să compun imnul oficial al festivalului, pentru ediția aniversară din acest an și sunt super încântat că, în ziua Armin la UNTOLD vom avea împreună cu publicul, cel mai lung show live pe scena unui festival, din cariera mea. Va fi magic! Vă asigur de asta”, promite Armin van Buuren.

Ascultă mai jos imnul oficial UNTOLD 2019!