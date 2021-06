Conferința globală IAA „Creativity4Better” revine în 2021 cu cea de-a 5-a ediție

Suntem încântați să anunțăm că noua ediție 2021 a Conferinței Globală IAA „Creativity4Better” revine cu tema: The Value of Bravery! A cincea ediție va avea loc 27-28 octombrie 2021 și ne bucurăm să vă invităm să faceți parte din cea mai așteptată Conferință IAA a anului.

Citește și Raluca Pastramă, prima reacție după ce Pepe a fost fotografiat când se săruta cu o altă femeie

Anul acesta am pus curajul în centrul atenției ca motor care a menținut planeta în viață de la începutul acestei „noi normalități”.

Deci, care este abordarea noastră pentru curaj?

Industria marcom se confruntă cu schimbări epice: creșterea noilor piețe, dezvoltarea noilor tehnologii care împuternicesc oamenii și corporațiile, apariția noilor modele de afaceri care au transformat titanii în dinozauri, dezvoltarea noului tip de consumatori, din ce în ce mai exigenți, din ce în ce mai conectați.

Cum reușește un marketer în 2021 să se ridice împotriva oceanelor de schimbare? De ce are nevoie pentru a avansa în mijlocul schimbărilor de paradigmă, dintre care unele în curs de apariție?

Este nevoie de curaj. Curaj care va face diferența, va seduce și va convinge consumatorii. Curajul este cel care adaugă valoare.

A 5-a Conferință Globală IAA, „Creativity4Better”, ne va propulsa către o nouă lume a curajului, a luărilor de poziții, o lume în care să lăsăm o amprentă semnificativă. Stimații noștri speakeri din întreaga lume, renumiți pentru creativitatea lor transformativă, și-au demonstrat de nenumărate ori puterea de a modela atitudini și aspirații. Timp de două zile, ei își vor dezvălui propriile credințe și experiențe. Te vor inspira să faci un salt curajos înainte.

Iată aici un preview al „Creativity4Better” 2021:

Ne inspirăm din creativitate, inovație, sustenabilitate sau neuroștiințe, de la specialiști și pionieri ai inovației și curajului, adevărați lideri ai industriei marcom și nu numai.

Unii dintre speakerii de top prezenți la ediția din 2021 sunt:

David Haigh , președinte și CEO, Brand Finance.

, președinte și CEO, Brand Finance. Tom Kelley - Partener, IDEO, autor al best-sellerului „Arta inovației”

- Partener, IDEO, autor al best-sellerului „Arta inovației” Sir John Hegarty - Fondator, Creative, Bartle Bogle Hegarty (BBH) și The Garage Soho

- Fondator, Creative, Bartle Bogle Hegarty (BBH) și The Garage Soho Dr. Aurora Simionescu - Astrofizician, Institutul Olandez de Cercetare Spațială (SRON) Top 100 de inovatori din Europa în 2015

- Astrofizician, Institutul Olandez de Cercetare Spațială (SRON) Top 100 de inovatori din Europa în 2015 Claire Miller - Director global de strategie, Agenția Lego, Grupul LEGO

Adăugăm acestora si alti speakeri renumiți nume precum Nao Tokui, artist și fondator, Qosmo Japan, Jaime Robinson, cofondator și director creativ, Joan Creative, New York, Sabin Dima, CEO, Humans, Valer Hancaș, Communications and Corporate Affairs Director, Kaufland România, Laura Mihăilă, Head of Marketing, BCR România.

În concluzie:

Inovatori, visători, artiști, vizionari, pasionați de marcom, antreprenori și profesioniste din industria marcom, această conferință este un must-see!

Ne vedem pe 27 și 28 octombrie pentru cea mai inspirată Conferință IAA din 2021!