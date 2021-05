Conferințe și workshop-uri la Romanian Creative Week, primul mare eveniment cu public organizat la Iași în 2021

Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, va îmbogăți Iașiul, în perioada 2-6 iunie 2021, cu o serie de festivaluri, concerte, expoziții, conferințe, workshop-uri, care vor îmbina arta cu creativitatea.

Primul mare eveniment cu public organizat în acest an în capitala Moldovei va găzdui o serie de festivaluri importante, precum: Romanian Fashion Week, Architecture, Moldova Film Festival, Musicalling, VegFest, Visual Arts, House of influencers.

În cadrul evenimentului de la Iași, organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative, având drept principali parteneri Palas și Primăria Municipiului Iași, mai mulți experți din domenii precum arhitectură, modă și industria muzicală vor ține o serie de conferințe și workshop-uri gratuite.

„New Cities”, conferințele Architecture

În 3 iunie 2021, între orele 10.30 și 14.30, Sala Voievozilor a Palatului Culturii din Iași va găzdui Conferința Inspirațională „New cities. New Iasi Architecture”, o dezbatere despre arhitectură și oraș ca spațiu de locuire, muncă și destinație turistică.

În 4 iunie, în aceeași locație și în același interval orar, va avea loc Conferința „New cities. New in old”, o dezbatere despre inserția clădirilor noi în orașele istorice și relația arhitecturii noi cu arhitectura de patrimoniu. Organizatori sunt SHARE Architects și New Iasi Architecture - o inițiativă a Asociației culturale PRO Event, Ordinul Arhitecților din România (OAR) – filiala Iași și Ziarul de Iași.

În prima zi a Conferinței Inspiraționale „New Cities. New Iasi Architecture”, moderată de Mihai Drișcu, președintele OAR Iași, și de Dragoș Ciolacu, președintele Uniunii Arhitecților Iași, invitați să ia cuvântul sunt arhitecții Victor Grosu (fondator Grosu Art Studio), Dragoș Epure (co-fondator METROPOLIS Architects), Adrian Soare (partener CUMULUS Architecture), Șerban Daniel Lucian (fondator B.I.A. Șerban Daniel Lucian), Andrei Uleia (fondator DaSein).

În cea de-a doua zi a evenimentului, Conferința „New cities. New in old” va fi moderată de Mihai Drișcu și de Toni Hrițac, redactor șef al publicației Ziarul de Iași. Invitați sunt arhitecții Șerban Țigănaș (co-fondator Dico & Țigănaș, secretar general UIA, președinte SHARE Society, decan al Facultății de Arhitectură şi Urbanism din Cluj-Napoca), Ștefan Bâlici (director general al Institutului Național al Patrimoniului), Emil Ivănescu (președintele Ordinului Arhitecților din România – București), Ioan Marian-Augustin (prof. univ. de Arhitectură şi Urbanism la Universitatea „Ion Mincu” din Bucureşti), Alexandru Gavozdea (președintele Ordinului Arhitecților din România).

De asemenea, în premieră pentru Iași, inițiativa New Iași Architecture facilitează accesul specialiștilor, publicului și tinerilor într-unul din șantierele importante ale orașului: Proiectul Palas Campus, printre cele mai mari clădiri de birouri din România ca suprafață, ajungând la peste 60.000 mp, care își propune să consolideze centrul orașului drept o destinație care susține evoluția antreprenoriatului local și a industriilor creative.

Workshop de fashion, susținut de Freudenberg

În 5 iunie 2021, va avea loc workshop-ul intitulat „Inspirație și Creativitate prin inovație și performanță”, organizat de Freudenberg Performance Materials Apparel, furnizor global important de materiale textile tehnice inovatoare pentru o gamă largă de piețe și aplicații, precum îmbrăcăminte, automobile, materiale de construcții, asistență medicală, articole de încălțăminte. Workshop-ul, care face parte din marele eveniment Romanian Fashion Week, va fi susținut în Sala Ravel a Palas Mall.

„Va fi un workshop de prezentare a propriei colecții de haine, precum și de vizionare de materiale tehnice inovative și mockup-uri, pentru a inspira și stimula creativitatea celor implicați în industria de fashion”, transmite echipa Freudenberg Performance Materials Apparel.

Workshop-ul va dura 1h:30 și va fi ținut pentru mai multe grupe a câte 25 de participanți, în intervalul orar 11.00 – 16.00. Cei interesați trebuie să confirme prezența la adresa de e-mail mihaela.rosu@freudenberg-pm.com.

INDIERO ON TOUR: workshop-uri de industrie muzicală

Romanian Creative Week va găzdui și prima ediție a INDIERO ON TOUR, o inițiativă a Asociației Indiero a producătorilor și editorilor de muzică independenți din România, care cuprinde o serie de evenimente programate în mai multe orașe din țară. În cadrul acestor evenimente vor avea loc workshop-uri de industrie muzicală destinate tinerilor artiști, producătorilor și editorilor independenți de muzică.

Workshop-ul de la Iași va avea loc în data de 5 iunie 2021, între orele 11.00 și 15.00, în Sala Voievozilor a Palatului Culturii, unde o serie de profesioniști în domeniu vor prezenta informații despre exploatarea în mediul online a operelor muzicale, despre platforme utile, studii de caz, surse de venit în industria muzicală.

Invitații la ediția INDIERO ON TOUR din cadrul Romanian Creative Week sunt:

Anca Lupeș, director executiv Indiero și fondator al Conferinței internaționale Mastering The Music Business. Primul absolvent al unui master în Music Business la Berklee College of Music (SUA), Anca Lupeș este unul dintre cei mai experimentați profesioniști din industria muzicală românească, creator de cursuri și trainer.

Bogdan Maxim, co-fondator ROTON Music, una dintre cele mai longevive și de succes case de discuri din România. De numele ROTON se leagă artiști de succes intern și internațional, precum: INNA, Ackcent, Manuel Riva, Fly Project, Jean Gavril etc.

Florin Luchian, lector univ. dr. la Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității de Arte „George Enescu” Iași. Florin Luchian este manager artistic și coach cu peste 15 ani de experiență în consultanță și în coordonarea proiectelor artistice, lucrând frecvent cu artiști din diverse domenii. Din 2015, devine titularul disciplinei Management muzical, în cadrul Universității Naționale de „Arte George Enescu” din Iași, încurajând tinerii muzicieni să construiască și să dezvolte cariere de succes.

Mihai Lupu, digital project manager în cadrul ROTON Music. Mihai Lupu este omul din echipa ROTON care orchestrează campanii digitale pentru artiștii din portofoliul casei de discuri.

INDIERO ON TOUR este organizat de Asociația Indiero, în parteneriat cu ROTON Music și cu Romanian Creative Week, și este sponsorizat de MERLIN.

Despre Romanian Creative Week:

Romanian Creative Week este un eveniment organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) – singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEIPC a organizat până în prezent peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești.

Amănunte despre RCW, pe www.romaniancreativeweek.ro și pe paginile noastre de Facebook, Instagram și pe canalul de YouTube.