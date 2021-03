Cristian Tudor Popescu, despre valul III al pandemiei de coronavirus. Ce noi măsuri ar trebui să ia autoritățile

Jurnalistul este de părere că datorită vaccinului, situația este mult mai bună, spre deosebire de anul trecut.

”Acum avem o speranță. Anul trecut era un orizont de plumb, nu exista vaccin. În această lună vor fi livrate 2,6 de milioane de vaccinuri în România, așa că avem un orizont, avem pentru ce să respectăm în continuare, oricât de greu ne-ar fi mental, să respectăm regulile, să păstrăm masca, distanțarea, dezinfectarea...Avem acum un orizont pe care acum un an nu-l aveam. Știința mondială a făcul lucruri extraordinare, a reușit vaccinul în mai puțin de un an. ”

Cristian Tudor Popescu spune că, în acest moment, toate restricțiile trebuie respectate și suportate, altfel lucrurile pot scăpa de sub control, așa cum s-a întâmplat, spre exemplu, în Cehia.

”Măsurile trebuie să fie cele necesare, pentru că, oricât de neplăcut ar fi, uitați-vă ce se întâmplă în Cehia, unde autoritățile, din considerente politice au zis hai să relaxăm, că pierdem popularitatea. Și au relaxat tot: au dat drumul școli, restaurante, să iasă lumea... În momentul dat, Cehia este copleșită, bolnavii de Covid sunt exportați în Polonia, Elveția, Germania, pentru că sistemul medical din Cehia este depășit. Iată unde au ajuns.”

Din 8 martie, Bucureștiul se va afla sub restricțiile impuse de scenariul roșu, pentru două săptămâni. Timișoara a intrat în carantină, iar restricțiile sunt mai drastice. Locuitorii nu mai ies din casă decât pentru deplasări esențiale, cu declarația pe propria răspundere completată.





