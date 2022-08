CSM București și-a prezentat echipa pentru sezonul 2022-2023! Meciurile din competiția internă se văd pe VOYO

CSM București a prezentat oficial, vineri seara, echipa feminină de handbal cu care va intra pe teren pentru stagiunea 2022-2023, atât în cadrul competiției interne, cât și pentru EHF Champions League!

Într-o atmosferă relaxată, în sala Epika a cinematografului din Băneasa, „tigroiacele” au fost întâmpinate de zeci de fani nerăbdători, au oferit autografe celor prezenți și totodată au răspuns întrebărilor jurnaliștilor! Pentru că seara la cinema nu se putea încheia fără film, gazdele evenimentului au oferit invitaților popcorn cald și premiera săptămânii - „Acolo unde cântă racii” – un mistery fascinant, ecranizare a romanului omonim de succes internațional.

Handbalul feminin continuă să fie unul dintre puținele sporturi de echipă care asigură o vizibilitate României prin prisma rezultatelor obținute la nivel național și internațional, CSM București fiind cea mai valoroasă echipă de club din sportul românesc și singura câștigătoare din România a Ligii Campionilor, în anul 2016, iar obiectivele sunt în continuare dintre cele mai provocatoare!

„Aștept cu nerăbdare noul sezon, cu toate stările și emoțiile pe care știu ca ni le va aduce și pe care dorim să le trăim alături de fanii CSM București. Va fi un sezon interesant și extrem de greu, dar cred că avem tot ceea ce ne trebuie pentru a ne îndeplini obiectivele, de la echipa și staff, la condițiile necesare pentru performanță, asigurate de Primăria Capitalei și partenerii noștri”, a spus Cristina Vărzaru, Team Manager CSM București.

„Înaintea unui sezon care poate fi de vis, fetele de aur de la CSM București și fanii lor au fost întâmpinați cu popcorn cald și un film nou. Vorbim despre o echipă de tradiție și ne onorează faptul că a ales experiența de cinema din Băneasa pentru a puncta un moment atât de important precum prezentarea lotului din noul sezon handbalistic. Se cunoaște că a fost o seară intensă pentru campioanele noastre care au apucat să se relaxeze abia după ce a început filmul. Așadar, sportul se poate îmbina perfect cu divertismentul de calitate pentru un stil de viață echilibrat și chiar ne bucurăm să observăm că cinematografele reprezintă o locație predilectă pentru ambele”, a afirmat Madalina Panțucu, Marketing & PR Manager, Cineplexx România.

„Am pornit la drum într-un nou sezon plin de provocări, ne dorim să ajungem din nou în Final 4-ul de la Budapesta și suntem conștienți și extrem de pregătiți să depășim orice obstacol pentru îndeplinirea obiectivelor noastre. Ne dorim o deschidere cât mai mare față de mediul de business din România, vrem să arătăm tuturor că sportul poate să reprezinte o platformă importantă de comunicare pentru companiile private și implicit să atragem alături de noi branduri puternice și importante prezente în România. Am găsit deschidere totală atunci când am propus evenimentul celor de la Cineplexx, le mulțumesc din suflet, la fel cum le sunt recunoscător și tuturor partenerilor, aș spune chiar de tradiție, care an de an susțin performanța CSM București”, a încheiat Vlad Enăchescu, Manager Operațional Handbal CSM București.

Toate meciurile pe care CSM București le va disputa în competițiile interne vor putea fi văzute online pe VOYO!