Cu muzică și lacrimi. Primii ruși care au răspuns ordinului de mobilizare al lui Putin își iau rămas bun de la familii

La două zile de la anunțul președintelui rus Vladmir Putin, privind mobilizarea rezerviștilor, au apărut primele imagini cu bărbații care au răspuns ordinului. Pe rețelele sociale au fost publicate filmulețe cu momentul în care aceștia își iau rămas bun de la soții, iubite și mame. Unii au fost petrecuți cu lacrimi în ochi, iar alții cu muzică și chiar cu aplauze.

Primii ruși care au primit acasă scrisoare cu ordinul de înrolare au fost deja urcați în autobuze și trimiși pe frontul din Ucraina. Bărbații au de parcurs un drum foarte lung, pentru că sunt tocmai din Iacutia, republică aflată în Siberia, la aproximativ 8.000 de km distanță de granița cu Ucraina.



First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 22, 2022



Ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu, a precizat că Rusia va mobiliza 300.000 de rezervişti pentru a-şi consolida trupele în Ucraina. Există însă un paragraf secretizat în decretul lui Putin în care este specificat numărul exact de oameni care urmează să fie încorporați, iar acesta ar putea fi de fapt mai mare decât cel declarat inițial.

#Russia ????????: mobilization has started in #Yakutia in #Siberia. Unsurprisingly ethnic minority regions of Russia are the first to be called up. pic.twitter.com/Et2OvLeKvE — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 22, 2022



În Blagoveșcensk, un oraș aflat la granița cu China, bărbații au fost petrecuți cu muzică. (vezi de la 0:13)

#Mobilization: Well this was quick. Conscripts in the Russian Far East town of Blagoveshchensk, bordering China, are already being loaded onto the bus. Such footage appearing for cities all over #Russia. pic.twitter.com/Pr3yNzh6ca — Igor Sushko (@igorsushko) September 22, 2022



În Cita, un alt oraș nordic, aflat în sud-estul Siberiei, mai multe tinere aplaudă după ce și-au petrecut soții sau iubiții la război, apoi plâng pe umărul prietenilor.





În același timp, la granițele cu Georgia, Mongolia și Finlanda s-au format cozi uriașe de mașini. Mii de ruși fug din Rusia pentru a scăpa de mobilizare.



Aproape 10.000 de bărbaţi ruşi s-au oferit voluntari pentru a pleca la luptă în Ucraina, după anunţul preşedintelui Vladimir Putin, a anunţat joi Statul Major rus, conform Agerpres.

