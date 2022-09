Cum a reacționat regina Elisabeta a II-a când Meghan Markle a fost nepoliticoasă cu personalul de la palat

O nouă carte despre Casa Regală Britanică a fost lansată în Australia, la scurt timp după înmormântarea reginei. Autoarea Katie Nicholl a reușit să scoată la iveală câteva momente mai puțin cunoscute din istoria familiei regale și a atins și un subiect sensibil: relația dintre regina Elisabeta a II-a și Meghan Markle, soția prințului Harry.

În paginile cărții “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the future of the crown”, Katie a povestit despre o întâmplare tensionată, care a avut loc la palat cu puțin timp înainte de nunta lui Harry cu Meghan Markle.

Protagonistă a fost fosta actriță din serialul „Suits”, care a avut un schimb de replici acide cu unul dintre furnizorii de servicii de catering.

Se pare că meniul prezentat de acesta n-a fost pe placul lui Meghan Markle.

“Meghan a fost la castel pentru a gusta câteva dintre felurile de mâncare care urmau s[ fie servite la nuntă și i-a spus unuia dintre furnizori că poate simți gust de ou. (…) Ea s-a supărat destul de tare, reproșându-i acestuia că felul de mâncare trebuie să fie vegan și macrobiotic”, a spus autoarea Katie Nicholl care a primit informații de la o sursă din interiorul familiei regale, potrivit The Sun.

Majestatea Sa, care a fost înmormântată luni, 19 septembrie, a fost deranjată de atitudinea nepoliticoasă și ar fi intrat peste ducesa de Sussex în timpul "schimbului tensionat de replici".

"Meghan, în această familie nu vorbim așa cu oamenii", i-ar fi spus regina Elisabeta a II-a soției lui Harry.

Meghan nu e singura care a fost certată de regretatul monarh

Cartea lui Katie detaliază o serie de momente explozive care ar fi avut loc în perioada premergătoare nunții soților Sussex. Și susține că Meghan nu este singura care a fost certată de regretatul monarh.

Potrivit surselor lui Katie Nicholl, regina l-a mustrat și pe Harry după ce acesta ar fi strigat: "Ce vrea Meghan, Meghan! primește!" la Angela Kelly, garderobiera reginei.

Katie Nicholl o citează pe răposata Lady Elizabeth Anson, verișoara reginei, care a spus: "Perioada premergătoare nunții a fost într-adevăr foarte dificilă pentru regină. A fost foarte supărată de modul în care s-a comportat Harry și de unele dintre cerințele sale. Îmi amintesc că era destul de supărată de felul în care se purta Harry în preajma nunții. Relația lor a fost destul de grav afectată de toate acestea”.

Harry și Meghan au făcut nunta în mai 2018 la Palatul Windsor

Nunta prințului Harry cu Meghan Markle a fost cu siguranță evenimentul monden al anului 2018. Ceremonia a avut loc în 19 mai 2018 la capela St George de la Palatul Windsor.

Prinţii George şi Charlotte au făcut parte din alaiul miresei care a fost condusă la altar de Charles, actualul rege al Regatului Unit. Meghan Markle a purtat o rochie albă simplă, creație a designerului Clare Waight Keller, prima femei care conduce casa de modă franceză Givenchy.

Fotografii: Getty Images