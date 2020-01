Cum poți dona pentru Australia? Cine sunt starurile care au strâns sute de milioane $ pentru stingerea incendiilor

Incendiile de pădure din Australia au afectat mii de familii de pe continent și sute de milioane de animale. Comunitatea internațională și-a unit forțele pentru a sări în ajutorul celor afectați de catastrofă.

Staruri de pe întreg mapamondul au lansat apeluri disperate pe rețelele sociale pentru a convinge oamenii din lumea întreagă să susțină eforturile pompierilor australieni. Mii de salvatori, voluntari și militari duc o luptă acerbă cu focurile de vegetație care au afectat grav ecosistemul și viața locuitorilor de pe întreg continentul australian.

Nu mai puțin de 24 de persoane au fost declarate decedate și aproape 500 de milioane de animale au pierit în incendiile din Australia. Autoritățile de la Antipozi au mobilizat mii de militari și pompieri, care par depășiți de situație.

Sute de milioane de dolari s-au strâns deja, din campanii umanitare lansate în toată lumea. Casa Regală Britanică a lansat un apel către britanici să contribuie cu ce pot la eforturile de stingere a incendiilor.

Ducii de Sussex, Meghan și Harry, au recomandat chiar și câteva platforme online und se pot face donații în bani. Românii care vor să doneze le pot folosi, de asemenea:

https://fundraise.redcross.org.au/drr



https://www.rfs.nsw.gov.au/about-us/fundraising

https://www.cfa.vic.gov.au/about/supporting-cfa#donate-cfa

FOTO: Profimediaimages.ro/New York Times

Actorul american de origine română Sebastian Stan și-a invitat fanii să doneze bani pentru pompierii australieni care se luptă cu flăcările. El recomandat site-urile unor servicii locale de pompieri:

NSW Rural Fire Service

QLD Fire and Rescue

SA Country Fire Service

VIC Country Fire Authority

Tasmania Fire Service

Western Australia

Cântăreața Pink a promis o donație de 500.000 de dolari în nume propriu, bani direcționați direct pompierilor care se luptă cu incendiile.

Actrița de comedie Celeste Barber a demarat o campanie umanitară și a reușit să strângă 27 de milioane de dolari pentru a ajuta victimele incendiilor de vegetație.

